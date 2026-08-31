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Головна Авто Найцікавіші авто з механічною коробкою, що вийдуть у 2027 році

Найцікавіші авто з механічною коробкою, що вийдуть у 2027 році

Ua ru
31 серпня 2026 13:50
Авто з механічною коробкою передач 2027 року: пʼять очікуваних новинок
Водій в автомобілі з механічною коробкою передач. Фото: magnific.com

Більшість нових автомобілів на ринку продають лише з автоматами. Звичайна механічна коробка передач збереглася переважно у спортивних моделях для ентузіастів. Виробники бачать високий попит на такі машини та готують нові релізи. Автобренди з Німеччини та Японії вже підтвердили вихід кількох яскравих авто з трьома педалями на 2027 рік.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Німецькі спорткари

Оновлене купе Porsche 911 Carrera S отримало 6-ступеневу механіку у складі спеціального пакета. Твін-турбо мотор об'ємом 3 л видає 473 к.с. та дозволяє розганятися до 100 км/год за 3,9 секунди при максимальній швидкості 307 км/год. Автомобіль оснастили спортивною підвіскою із заниженням на 10 мм, керованою задньою віссю та легкими колісними дисками.

Седан BMW M3 CS вийде обмеженим тиражем під назвою Handschalter. Мотор S58 об'ємом 3 л розвиває 473 к.с. та працює разом з 6-ступеневою коробкою. Модель отримала вуглепластиковий дах, титановий глушник та розганяється до 100 км/год за 4,1 секунди при максимальній швидкості 290 км/год.

Японські новинки

Купе Nissan Z NISMO отримало 6-ступеневу механіку після численних прохань фанатів марки. Двигун V6 об'ємом 3 л з двома турбінами видає 420 к.с. та працює з підсиленим зчепленням. Інженери покращили гальма від спорткара GT-R, переналаштували амортизатори та додали противідливну перегородку у бензобак.

Читайте також:

Компанія Subaru готує для ринку Японії нову версію ралійного седана WRX STI з 6-ступеневою коробкою. Попередні моделі мали 2,5-літровий турбомотор на 305 к.с. та повний привід.

Також готують трекову спецверсію купе Subaru BRZ, створену на базі лімітованої серії STI Sport Type RA. Автомобіль отримає 2,4-літровий атмосферний мотор на 228 к.с. з легшим маховиком та зчепленням для швидшого набору обертів. Купе оснастять амортизаторами ZF, гальмами Brembo, кованими дисками BBS, покращеним аеродинамічним обвісом та спортивним вихлопом.

Раніше Новини.LIVE писали, що економніше: механічна чи автоматична коробка передач. Це питання дискусій, але відповідь на нього змінюється разом з розвитком технологій.

Також читайте про найпроблемніші механічні коробки передач в популярних автомобілях. Окремі конструкції можуть завдавати власникам чимало клопоту вже на малих пробігах.

авто BMW Porsche автомобіль спорткар Nissan Subaru коробка передач
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба

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