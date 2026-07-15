Рейтинг надежности авто с пробегом: лидирует одна марка, и это не Toyota

Lexus GS 2016 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Покупка подержанного автомобиля всегда сопряжена с риском значительных затрат на ремонт. Новое исследование, основанное на реальном опыте эксплуатации, показало, какие машины редко заставляют владельцев обращаться в сервис. Результаты стали показательными, ведь на вершине списка оказался бренд, который обогнал даже популярную марку Toyota.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Moto.

Японское господство

Японский премиальный бренд Lexus полностью занял лидирующие позиции, заняв пять мест в первой десятке. Абсолютным победителем по оценкам водителей стал седан Lexus GS четвертого поколения, набравший 97,73% положительных отзывов. Этот автомобиль на протяжении многих лет удерживает звание самого надежного благодаря отличному качеству сборки, высокому уровню комфорта и почти полному отсутствию серьезных технических дефектов.

Вслед за лидером расположился кроссовер Lexus RX третьего поколения с результатом 96,55%. Надежной альтернативой большим внедорожникам стал универсал повышенной проходимости Subaru Outback пятого поколения, получивший оценку 96,18%. Владельцы этих автомобилей особенно хвалят их за выносливые двигатели и общую неприхотливость при длительной повседневной эксплуатации.

Практичные альтернативы

Отличные результаты в рейтинге продемонстрировали также европейские семейные кроссоверы Skoda Karoq и Skoda Yeti. Эти чешские модели получили отличные оценки за высокую практичность, просторные салоны, умеренную стоимость регулярного обслуживания и низкую частоту возникновения мелких неисправностей. Наряду с ними высокие оценки за прочность подвески и безопасность получил полноприводный японский кроссовер Subaru XV.

Отдельно водители отмечают долговечность современных гибридных технологий. Хэтчбеки Toyota Prius четвертого поколения и компактные премиальные гибриды Lexus CT доказывают, что бензиново-электрические системы остаются надежными даже после многих лет эксплуатации. Помимо низкого расхода топлива эти машины привлекают недорогим обслуживанием и отсутствием проблем со сложными узлами.

ТОП-10 надёжных подержанных автомобилей

Lexus GS четвертого поколения Lexus RX третьего поколения Subaru Outback пятого поколения Lexus RX четвёртого поколения Toyota Prius четвертого поколения Skoda Karoq первого поколения Lexus NX первого поколения Lexus CT первого поколения Skoda Yeti первого поколения Subaru XV первого поколения

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