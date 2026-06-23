Рейтинг автомобилей по шумоизоляции: неожиданные результаты

Дополнительная шумоизоляция автомобиля. Фото: silentdirect.com

Сергей Якуба Редактор

Уровень акустического комфорта в салоне автомобиля влияет на общее самочувствие водителя во время длительных поездок. Постоянный монотонный шум заставляет человеческий мозг непрерывно анализировать звуковые волны, что вызывает быстрое выделение гормонов стресса. В результате значительно усиливается общая усталость, снижается концентрация внимания и появляется опасная сонливость. Эксперты шведского автожурнала ViBilagare провели исследование звукоизоляции 28 популярных моделей на скорости 110 км/ч. Результаты измерений оказались довольно неожиданными для многих автолюбителей.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Теневые лидеры

Самым тихим автомобилем в рейтинге, как и ожидалось, стал электрический седан Volvo ES90, который показал результат на уровне 66 дБ. Однако этот показатель частично обеспечили особые заводские шины со специальным внутренним звукопоглощающим слоем. Настоящей сенсацией стало то, что в первую десятку лидеров по тишине пробились сразу пять машин с двигателями внутреннего сгорания.

Дизельный кроссовер Skoda Kodiaq и гибридная Mazda CX-60 продемонстрировали образцовый результат на отметке 69,8 дБ, опередив множество электромобилей. Также высокие позиции заняли популярные на рынке гибриды Volvo XC60 (70,4 дБ) и Kia Sportage (70,6 дБ). Хорошая изоляция моторного отсека и колесных арок позволила моделям с ДВС обойти даже известные электрические кроссоверы, такие как Volkswagen ID.3 или Volvo EX30.

Акустический провал

Гораздо больше сюрпризов преподнес конец рейтинга, где собрались самые шумные представители современного автопрома. Если высокий гул в Porsche 911 GTS на уровне 77,4 дБ можно оправдать спортивной спецификой, то результаты обычных городских моделей откровенно разочаровали. На жестком дорожном покрытии салоны этих машин превращаются в настоящие мобильные резонаторы.

Худшие показатели защиты от внешних шумов продемонстрировали:

Citroen C3 Aircross (72,4 дБ);

(72,4 дБ); Dacia Sandero Stepway (72,4 дБ);

(72,4 дБ); Toyota Corolla Cross (72,5 дБ);

(72,5 дБ); Mini Cooper E ( 74,0 дБ);

74,0 дБ); Skoda Octavia RS (74,2 дБ).

Полное отсутствие качественных изоляционных материалов в кузове электромобиля Mini Cooper E вызывает наибольшие вопросы к разработчикам. Также слабый результат спортивной Skoda Octavia RS подтверждает, что низкий профиль шин и жесткая подвеска сводят на нет все усилия инженеров по акустической отделке салона.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как дополнительная шумоизоляция портит автомобиль. Даже незначительная ошибка со стороны мастеров может привести к крайне неприятным последствиям.

Также ознакомьтесь с рейтингом самых ржавых автомобилей. Шведские эксперты провели масштабное исследование более 500 автомобилей, чтобы выявить наиболее уязвимые к коррозии марки и модели.