Рейтинг автомобилей, которые доставляют владельцам меньше проблем

Lexus RZ 2026 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Исследовательская компания JD Power обнародовала результаты ежегодного рейтинга надежности транспортных средств, который продемонстрировал рекордный рост числа жалоб автомобилистов. Специалисты проанализировали количество технических проблем, выявленных первыми владельцами трехлетних автомобилей. Итоговый индекс отражает среднее количество дефектов на 100 автомобилей каждой отдельной марки. Несмотря на общее ухудшение статистики в отрасли, некоторые популярные производители сумели подтвердить свой высокий статус.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Visual Capitalist.

Результаты исследования

Четвертый год подряд абсолютное лидерство уверенно удерживает премиальная японская марка Lexus. Владельцы этих автомобилей зафиксировали всего 151 жалобу на 100 автомобилей, что является лучшим результатом в рейтинге. Второе место с показателем 160 претензий занял американский бренд Buick, а почетное третье место досталось европейской Mini с результатом 168 пунктов.

Традиционно высокие оценки и места выше среднего отраслевого уровня продемонстрировало большинство крупных японских компаний. Надежными и выносливыми по результатам трехлетней эксплуатации признаны модели Subaru, Toyota, Nissan, Honda и Mazda. В верхней части таблицы также закрепились известные представители рынка люксовых автомобилей: Cadillac, Porsche, BMW и Genesis.

Худшие оценки в конце списка получили марки Volkswagen с показателем 301 дефект, а также Volvo и Land Rover.

Инфографика: visualcapitalist.com

Программные сбои

Основной причиной резкого падения общего индекса надежности во всей автомобильной индустрии стали не механические дефекты двигателей или подвески, а сложная бортовая электроника. Владельцы массово жаловались на постоянные системные сбои мультимедийных комплексов, нестабильное беспроводное подключение смартфонов через Apple CarPlay или Android Auto и ошибки при обновлении программного обеспечения. Цифровые технологии впервые стали вызывать больше беспокойства и головной боли, чем традиционные компоненты автомобилей.

Наиболее капризными оказались плагин-гибридные модификации, на которые пришлось целых 281 жалоба на 100 машин. Зато обычные бензиновые версии стали единственным классом автомобилей, продемонстрировавшим улучшение долговечности со средним показателем в 198 претензий.

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