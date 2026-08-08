Реальные способы борьбы с коррозией авто: сколько стоит удаление ржавчины

Коррозия днища автомобиля. Фото: subaruoutback.org

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Заводское лакокрасочное покрытие — единственный барьер, защищающий металл автомобиля от разрушения. Даже микроскопический скол от камешка на трассе открывает доступ влаге и кислороду, запуская химическую реакцию окисления и коррозии автомобиля. Зимние реагенты, соль и хранение автомобиля во влажном гараже без вентиляции значительно ускоряют этот процесс.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Vidi.

Стадии коррозии

На начальной стадии появляются мелкие поверхностные пятна ржавчины, при этом геометрия детали и краска вокруг остаются целыми. На средней стадии краска вздувается бугорками, а под ней образуется пустота со ржавой трухой. Сквозное гниение превращает металл в хрупкие слои с дырками, что требует только полной замены элемента.

Ржавчина существенно снижает прочность силового каркаса автомобиля, что делает его опасным в случае аварии. Кроме того, автомобиль со ржавыми пятнами теряет от 20% до 50% стоимости на вторичном рынке и рискует не пройти технический осмотр. Чаще всего от коррозии страдают колесные арки, пороги, днище, крышка багажника и зоны под дверными уплотнителями.

Средства для удаления

Для самостоятельной борьбы с повреждениями применяют преобразователи ржавчины на основе ортофосфорной кислоты или цинка, которые превращают оксид железа в защитный слой. Также используются эпоксидные и кислотные антикоррозионные грунтовки, а скрытые полости обрабатывают специальными спреями, вытесняющими влагу. Бытовые средства вроде WD-40 или уксуса не обеспечивают долговременной защиты.

Удалить ржавчину без покраски можно только на стадии поверхностного налета с помощью деталинг-глины и полировки. Если краска отслоилась, деталь придется очищать абразивом до голого металла с последующим грунтованием и покраской. Приостановить процесс можно зачисткой участка, обработкой преобразователем и консервацией бесцветным лаком или мастикой.

Стоимость ремонта

Сколько стоит удаление ржавчины в Украине в 2026 году:

поверхностные пятна ржавчины и локальная обработка: 1000–3000 грн;

средняя коррозия со шлифовкой и покраской: 3000–8000 грн;

глубокие повреждения со сварочными работами: 8000–25 000 грн;

сквозное гниение и замена детали: от 15 000 грн.

Главным способом профилактики остается регулярная мойка автомобиля на теплых мойках зимой и обязательная очистка днища весной. Покупать подержанный автомобиль со ржавчиной можно только в том случае, если повреждены съемные детали, но от машин с прогнившими лонжеронами или стойками лучше отказаться.

Ранее Новини.LIVE публиковали рейтинг самых ржавых автомобилей. Результаты тестирования демонстрируют существенную пропасть в качестве защиты между европейскими премиальными брендами и массовым японским автопромом.

Также читайте о подержанных автомобилях со скрытыми участками ржавчины. Разрушение металла может долгое время оставаться незаметным под слоем краски или защитными накладками.