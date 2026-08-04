Распространенные проблемы плагин-гибрида Toyota Prius Prime

Toyota Prius Prime 2025 года. Фото: Toyota

Сергей Якуба Редактор

Японская модель Toyota Prius остается одним из самых известных экономичных автомобилей в мире. Желая сэкономить на топливе, многие водители выбирают этот плагин-гибрид для ежедневных поездок по городу и по трассе. Однако перед покупкой стоит учесть несколько существенных минусов, которые могут склонить вас к выбору других автомобилей.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Потеря запаса хода

Говоря о Toyota Prius, в первую очередь имеют в виду её высокую экономичность. Автомобиль расходует примерно 4,3 л/100 км в смешанном цикле, опережая такие модели, как Toyota RAV4, Mazda CX-70, BMW 750e xDrive и Kia Sportage. Низкая масса автомобиля 1405 кг позволяет силовой установке работать максимально эффективно.

Однако при длительном движении по трассе с включенным кондиционером запас хода может внезапно сократиться на 15–25%. 4-цилиндровый 2-литровый двигатель вместе с 12-вольтовой и большой 200-вольтовой батареей с трудом выдерживает высокие нагрузки. Владельцы замечают такое заметное снижение экономичности уже в первые пару лет эксплуатации.

Медленный разгон

В обычном режиме модель 2026 года разгоняется до 100 км/ч за 7,1 секунды, а версия Prime выполняет эту задачу за 6,5 секунды. Однако ситуация кардинально меняется при переходе исключительно на электрическую тягу. Дополнительный вес систем делает автомобиль тяжелее на 136 кг по сравнению с обычным гибридом.

Когда за передние колеса отвечает только один электромотор, время разгона до 100 км/ч увеличивается до 11,7 секунды. При резком нажатии педали газа до упора водитель ощущает недостаток мощности. Для динамичных обгонов на трассе такого запаса мощности может оказаться недостаточно.

Сбои экрана

Еще одной распространенной жалобой является внезапное отключение центрального мультимедийного дисплея. Экран просто гаснет из-за проблем с контактами платы. Поскольку производитель не проводил кампаний по отзыву, ремонтировать узел приходится за свой счет.

В сервисных центрах замену панели иногда оценивают в астрономические суммы. Из-за высокой стоимости ремонта многим приходится ездить с неработающим экраном. Жалобы на подобные сбои встречаются как на старых версиях, так и на современных экземплярах.

Риск кражи

Благодаря большому количеству драгоценных металлов, таких как платина и родий, катализаторы плагин-гибридов являются главной мишенью для воров. Замена вырезанного катализатора может стоить более 3000 долларов.

Благодаря небольшому весу автомобиля злоумышленникам проще поднять его домкратом и быстро срезать деталь. Владельцам приходится покупать дополнительные защитные пластины или парковать машину только на закрытых стоянках.

Ранее Новини.LIVE писали о наименее надежных гибридных автомобилях с подзарядкой. Антирейтинг надежности Consumer Reports показал слабые места такого транспорта.

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