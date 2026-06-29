Наименее надежные гибриды с подзарядкой: три из них уже сняли с конвейера

Mazda CX-90 PHEV 2026 года. Фото: mazdausa.com

Гибридные автомобили с возможностью подзарядки от розетки часто представляют как идеальный компромисс для повседневных поездок. Они позволяют использовать запас хода аккумулятора для коротких городских маршрутов и легко переходить на обычное топливо во время длительных поездок. Однако на практике такая универсальность часто приводит к серьезным техническим проблемам из-за чрезмерной сложности конструкции. Антирейтинг надежности Consumer Reports выявил слабые места такого транспорта.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Модели Stellantis

Внедорожник Jeep Wrangler 4xe долгое время оставался популярным среди любителей бездорожья, которые были готовы прощать машине специфическую управляемость. Однако владельцы столкнулись с гораздо более серьезными проблемами, когда производитель призвал парковать автомобиль исключительно на улице из-за риска внезапного возгорания аккумулятора во время зарядки. Кроме того, компания объявила о масштабном отзыве из-за обнаружения песка внутри двигателей непосредственно после заводской сборки. Последней каплей для многих водителей стало неудачное беспроводное обновление программного обеспечения, которое полностью блокировало работу бортовой электроники. В результате концерн Stellantis решил полностью закрыть этот проект.

Аналогичная судьба постигла премиальный кроссовер Jeep Grand Cherokee 4xe, в котором использовалась та же гибридная архитектура. Эта модель должна была предложить покупателям более высокий уровень комфорта, просторный салон и дорогие материалы отделки во время поездок. Однако автомобиль унаследовал абсолютно все технические дефекты и сбои своего предшественника, что быстро привело его в список наименее надежных машин на рынке. Производитель решил полностью убрать эту модификацию из линейки, оставив покупателям только классические бензиновые версии.

Семейный минивэн Chrysler Pacifica Hybrid считался очень перспективным и практичным вариантом для загородной жизни и перевозки детей. Однако безопасность семейного авто оказалась под угрозой после глобального отзыва 24 000 машин из-за риска возгорания аккумуляторного блока. В 2026 году компания была вынуждена повторно отозвать еще более 17 000 минивэнов из-за дефекта, способного вызвать неконтролируемое термическое разрушение батареи даже при выключенном зажигании. После этого инцидента корпорация Stellantis полностью сняла с производства все свои подключаемые гибриды этого модельного года.

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Остались в строю

Несмотря на массовый уход конкурентов из сегмента, компания Ford продолжает продавать свой компактный кроссовер Escape Plug-In Hybrid. Модель привлекает покупателей своей вместительностью и возможностью проехать до 59 км исключительно на электрической тяге. Вместе с тем сложная силовая установка заставляет владельцев нервничать из-за официального отзыва, связанного с риском короткого замыкания и внезапной потери мощности во время движения по трассе.

Большой трехрядный кроссовер Mazda CX-90 PHEV мощностью 323 к.с. позиционируется брендом как полноценный автомобиль класса люкс. Однако первое поколение модели столкнулось с серьезными детскими болезнями электроники, которые периодически приводили к полной остановке двигателя на дороге. Японский производитель пока не собирается отказываться от этой модели, пытаясь исправить ситуацию с помощью регулярных сервисных уведомлений.

Шведский кроссовер Volvo XC60 Recharge удивляет водителей превосходной динамикой, развивая 455 к.с. и обеспечивая разгон до 100 км/ч за 4,5 с. Однако сложная электрическая начинка и здесь дала сбой: компания зафиксировала проблемы с модулями высоковольтной батареи и программным обеспечением системы рекуперативного торможения. Несмотря на присутствие в антирейтинге надежности, будущему этой быстрой модели пока ничего не угрожает, и она остается в строю.

Ранее Новини.LIVE писали, что лучше: гибрид с подзарядкой или электромобиль с удлинителем запаса хода. Выбор конкретного типа питания влияет на топливную эффективность и общий комфорт во время ежедневных поездок.

Также читайте, на какие тревожные сигналы следует обращать внимание при выборе подержанного гибрида. Потенциальным владельцам следует помнить, что под одним капотом здесь сочетаются сразу две сложные системы: классический двигатель и электрический привод.