Пыльца не только вызывает аллергию, но и наносит вред автомобилю

Автомобиль покрыт пыльцой. Фото: reddit.com

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Весенне-летний сезон традиционно доставляет массу проблем людям, страдающим сезонной аллергией. Однако вредная растительная пыльца способна доставить серьезные неприятности не только человеческому организму, но и автомобилю. Желтый налет, массово покрывающий кузов, разрушительно воздействует на различные узлы транспортного средства. Если вовремя не уделять внимания очистке поверхностей, мелкие органические частицы могут спровоцировать появление скрытых дефектов и существенно снизить уровень безопасности во время движения.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Разрушение кузова

Сухая пыль по своей структуре является очень грубым и абразивным материалом. При попытке просто смахнуть ее рукой или сухой тряпкой на лакокрасочном покрытии моментально образуются тысячи микроскопических царапин. Влажный налет становится еще опаснее из-за своей высокой кислотности. Вступая в химическую реакцию с автомобильным лаком под воздействием влаги, агрессивная смесь начинает разрушать защитный слой на молекулярном уровне, постепенно уничтожая заводскую краску.

Органическая грязь также прочно оседает на стекле, существенно ухудшая видимость для водителя, и забивает резиновые щетки стеклоочистителей. Наличие мелких частиц на стеклоочистителях приводит к появлению глубоких царапин на лобовом стекле во время их работы. Кроме того, плотный желтый слой часто забивает наружные камеры и радарные датчики электронных систем помощи. Желтое облако легко проникает внутрь климатической установки, полностью забивает салонный фильтр и вызывает неприятный затхлый запах при включении кондиционера.

Правильная мойка

Для безопасного удаления налета категорически запрещается использовать сухое протирание. Любую очистку в этот период необходимо начинать исключительно с тщательного предварительного смывания всей грязи большим количеством чистой воды под давлением. Это позволит пыльце сойти с кузова самостоятельно, не создавая опасного трения под губкой. Только после этого этапа можно переходить к нанесению автомобильного шампуня с помощью мягкой перчатки и воды.

Чрезмерно частые посещения автоматических контактных моек также способны повредить лак, поэтому оптимально мыть машину примерно раз в неделю. Надежным щитом от агрессивного воздействия окружающей среды выступают специальные защитные силиконовые герметики, которые держатся от трех до шести месяцев, или прочные керамические покрытия. Обычная восковая полироль тоже способна помочь, но ее защитное действие очень недолговечно.

Уход за стеклом

Отдельное внимание стоит уделить регулярной замене щеток стеклоочистителей, которые нужно обновлять не реже одного раза в год. Изношенная или слишком жесткая резина будет просто размазывать грязь по лобовому стеклу, полностью блокируя обзор. Бачок омывателя рекомендуется заправлять специальной качественной жидкостью, способной эффективно расщеплять любые стойкие органические соединения.

Органическая пыль имеет способность забиваться внутрь мелких сколов на стекле, что приводит к быстрому разрастанию трещин, поэтому такие дефекты нужно ремонтировать сразу. Обычный салонный фильтр в среднем рассчитан на 19 000–24 000 км пробега. Однако в условиях высокой концентрации цветущих растений и деревьев этот элемент лучше заменять значительно чаще, чтобы дышать чистым воздухом.

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