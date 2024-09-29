Пункт пересечения "Нижанковичи-Мальховице" прекратил работу

Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: Западное региональное управление ГПСУ

Пункт пересечения на границе Украины с Польшей "Нижанковичи-Мальховице" временно прекращает работу. Желающим пересечь границу именно на этом пункте следует учесть данную информацию.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в воскресенье, 29 сентября.

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По информации от польской стороны, погранично-таможенное оформление прекращается с 24:00 часов 30 сентября 2024 года.

По предварительной информации, строительство будущего пункта пропуска "Нижанковичи-Мальховице" планируется завершить в этом году.

Пограничники просят учесть данную информацию и выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Ситуация на границе. Фото: ГПСУ

Напомним, во Львовской области мужчина пытался попасть в Польшу и лез прямо через забор. За это нарушитель по решению суда должен уплатить штраф.

Также Новини.LIVE сообщали, что Европейский Союз меняет правила пересечения границы с 10 ноября. Они будут касаться всех неграждан ЕС, включая украинцев, независимо от наличия визы или безвиза.