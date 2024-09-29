Пункт перетину "Нижанковичі-Мальховіце" припинив роботу

Черга автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ

Пункт перетину на кордоні України з Польщею "Нижанковичі-Мальховіце" тимчасово припиняє роботу. Охочим перетнути кордон саме на цьому пункті варто врахувати цю інформацію.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у неділю, 29 вересня.

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За інформацією від польської сторони, здійснення прикордонно-митного оформлення припиняється з 24:00 годин 30 вересня 2024 року.

За попередньою інформацією, будівництво майбутнього пункту пропуску "Нижанковичі-Мальховіце" планують завершити цьогоріч.

Прикордонники просять врахувати цю інформацію та обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Ситуація на кордоні. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, у Львівській області чоловік намагався потрапити до Польщі та ліз просто через паркан. За це порушник за рішенням суду має сплатити штраф.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Європейський Союз змінює правила перетину кордону з 10 листопада. Вони стосуватимуться усіх негромадян ЄС, включно з українцями, незалежно від наявності візи чи безвізу.