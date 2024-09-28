Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Черги на кордоні України — які пункти пропуску краще уникати зранку arrow

Черги на кордоні України — які пункти пропуску краще уникати зранку

28 вересня 2024 07:22
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України зранку 28 вересня — яка ситуація на в'їздах та виїздах
Черги авто на кордоні. Фото: ДПСУ
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор

Черги на кордоні України у суботу, 28 вересня, зафіксовано на декількох контрольно-пропускних пунктах. Прикордонники радять враховувати ймовірні збої в роботі електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ у Facebook.

Читайте також:

Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:

Черги на кордоні України 28 вересня: пункти пропуску

У суботу, 28 вересня, о 05:30 прикордонники спостерігали черги з легкових автомобілів та автобусів на виїздах з України до сусідніх країн.

Черги на кордоні з Польщею 28 вересня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 0 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 30 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною 28 вересня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 10 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 28 вересня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 28 вересня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 28 вересня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів. 

Нагадаємо, Івано-Франківський міський суд визнав менеджера ТОВ "Укрспецоборонконтракт" винним у незаконному переправленні людей через державний кордон України

Також виключені з військового обліку громадяни не повинні мати при собі для перетину державного кордону довідку військово-лікарської комісії. А от військово-обліковий документ, де вказано про виключення з військового обліку, є обов’язковим.

поїздки кордон Україна автомобіль ДПСУ черги на кордоні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:42 У Сумах пролунав вибух — що відомо

07:30 Забронювати можна кожного — скільки бізнес буде платити за кожного працівника

07:22 Черги на кордоні України — які пункти пропуску краще уникати зранку

07:21 У Львові студент відмовився від отримання повістки — що вирішив суд

07:03 Скривитися, як середа на п'ятницю — що означає популярний народний вислів

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

07:01 Клієнту ПриватБанку через гроші від цінних паперів заблокували рахунок

06:57 У МОН прокоментували скандал із підручниками, де карта України без Криму

06:55 Фіни повертають двох панд до Китаю — чому не спрацювала "панда-дипломатія"

06:40 Ціни на золото в Україні — на скільки здорожчали дорогоцінні метали в вересні

06:30 Продовження відстрочки — у ТЦК пояснили, коли українці мають це зробити

07:42 У Сумах пролунав вибух — що відомо

07:30 Забронювати можна кожного — скільки бізнес буде платити за кожного працівника

07:22 Черги на кордоні України — які пункти пропуску краще уникати зранку

07:21 У Львові студент відмовився від отримання повістки — що вирішив суд

07:03 Скривитися, як середа на п'ятницю — що означає популярний народний вислів

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

07:01 Клієнту ПриватБанку через гроші від цінних паперів заблокували рахунок

06:57 У МОН прокоментували скандал із підручниками, де карта України без Криму

06:55 Фіни повертають двох панд до Китаю — чому не спрацювала "панда-дипломатія"

06:40 Ціни на золото в Україні — на скільки здорожчали дорогоцінні метали в вересні

06:30 Продовження відстрочки — у ТЦК пояснили, коли українці мають це зробити

Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Text

20:26 Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації