Коварный тест по ПДД: в этой простой ситуации ошибаются 50% водителей

Кто проедет первым? Рисунок: "Школа Авто".

Задача по правилам проезда перекрестков. Какова очередность проезда транспортных средств в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

Синий автомобиль, белый автомобиль, автобус. Автобус, синий автомобиль, белый автомобиль. Синий автомобиль, автобус, белый автомобиль. Автобус, белый автомобиль, синий автомобиль.

Разбор задачи

Водитель синего автомобиля намерен проехать прямо, а водители автобуса и белого автомобиля собираются повернуть налево.

Перед белым автомобилем установлены знак 2.3 "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги".





Выходит, что синий автомобиль находится на второстепенной дороге, поэтому проедет перекресток последним.

На главной находятся автобус и белый автомобиль, которые пребывают в равнозначном положении. В таких ситуациях ПДД указывает разъезжаться по правилу правой руки.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Таким образом, автобус проедет перекресток первым.

Правильный ответ №4

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