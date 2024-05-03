Коварный тест по ПДД: в этой простой ситуации ошибаются 50% водителей

Простая ситуация на дороге, в которой ошибаются 50% водителей
Задача по правилам проезда перекрестков. Какова очередность проезда транспортных средств в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Школа Авто".
Варианты ответа
- Синий автомобиль, белый автомобиль, автобус.
- Автобус, синий автомобиль, белый автомобиль.
- Синий автомобиль, автобус, белый автомобиль.
- Автобус, белый автомобиль, синий автомобиль.
Разбор задачи
Водитель синего автомобиля намерен проехать прямо, а водители автобуса и белого автомобиля собираются повернуть налево.
Перед белым автомобилем установлены знак 2.3 "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги".
Выходит, что синий автомобиль находится на второстепенной дороге, поэтому проедет перекресток последним.
На главной находятся автобус и белый автомобиль, которые пребывают в равнозначном положении. В таких ситуациях ПДД указывает разъезжаться по правилу правой руки.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Таким образом, автобус проедет перекресток первым.
Правильный ответ №4
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