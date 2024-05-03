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Простая ситуация на дороге, в которой ошибаются 50% водителей

3 мая 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Коварный тест по ПДД: в этой простой ситуации ошибаются 50% водителей
Кто проедет первым? Рисунок: "Школа Авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по правилам проезда перекрестков. Какова очередность проезда транспортных средств в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

  1. Синий автомобиль, белый автомобиль, автобус.
  2. Автобус, синий автомобиль, белый автомобиль.
  3. Синий автомобиль, автобус, белый автомобиль.
  4. Автобус, белый автомобиль, синий автомобиль.

Разбор задачи

Водитель синего автомобиля намерен проехать прямо, а водители автобуса и белого автомобиля собираются повернуть налево.

Перед белым автомобилем установлены знак 2.3 "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги".


Простая ситуация на дороге, в которой ошибаются 50% водителей - фото 1

Выходит, что синий автомобиль находится на второстепенной дороге, поэтому проедет перекресток последним.

На главной находятся автобус и белый автомобиль, которые пребывают в равнозначном положении. В таких ситуациях ПДД указывает разъезжаться по правилу правой руки.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Таким образом, автобус проедет перекресток первым.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по пересечению перекрестка — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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