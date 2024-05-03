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Проста ситуація на дорозі, в якій помиляються 50% водіїв

3 травня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Підступний тест з ПДР: в цій простій ситуації помиляються 50% водіїв
Хто проїде першим? Малюнок: "Школа Авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з правил проїзду перехресть. Яка черговість проїзду транспортних засобів у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

  1. Синій автомобіль, білий автомобіль, автобус.
  2. Автобус, синій автомобіль, білий автомобіль.
  3. Синій автомобіль, автобус, білий автомобіль.
  4. Автобус, білий автомобіль, синій автомобіль.

Розбір завдання

Водій синього автомобіля має намір проїхати прямо, а водії автобуса і білого автомобіля збираються повернути ліворуч.

Перед білим автомобілем встановлено знак 2.3 "Головна дорога" і табличку 7.8 "Напрямок головної дороги".


Проста ситуація на дорозі, в якій помиляються 50% водіїв - фото 1

Виходить що синій автомобіль перебуває на другорядній дорозі, тому проїде перехрестя останнім.

На головній знаходяться автобус та білий автомобіль, які перебувають у рівнозначному становищі. У таких ситуаціях ПДР вказує роз'їжджатися за правилом правої руки.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Таким чином, автобус проїде перехрестя першим.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з перетину перехрестя — тут і тут.

авто
автомобіль
ПДР
правила дорожнього руху
тест

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