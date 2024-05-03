Підступний тест з ПДР: в цій простій ситуації помиляються 50% водіїв

Проста ситуація на дорозі, в якій помиляються 50% водіїв
Задача з правил проїзду перехресть. Яка черговість проїзду транспортних засобів у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Школа Авто".
Варіанти відповіді
- Синій автомобіль, білий автомобіль, автобус.
- Автобус, синій автомобіль, білий автомобіль.
- Синій автомобіль, автобус, білий автомобіль.
- Автобус, білий автомобіль, синій автомобіль.
Розбір завдання
Водій синього автомобіля має намір проїхати прямо, а водії автобуса і білого автомобіля збираються повернути ліворуч.
Перед білим автомобілем встановлено знак 2.3 "Головна дорога" і табличку 7.8 "Напрямок головної дороги".
Виходить що синій автомобіль перебуває на другорядній дорозі, тому проїде перехрестя останнім.
На головній знаходяться автобус та білий автомобіль, які перебувають у рівнозначному становищі. У таких ситуаціях ПДР вказує роз'їжджатися за правилом правої руки.
Читаємо пункт 16.12 ПДР:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".
Таким чином, автобус проїде перехрестя першим.
Правильна відповідь №4
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