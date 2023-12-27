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Прогноз украинского авторынка на 2024 год — эксперты назвали главные тренды

27 декабря 2023 19:55
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Легковые авто в Украине: главные тренды рынка на 2024 год.
Обычно каждые дополнительные 10% импорта автомобилей создают +2% на вторичном рынке. Фото: brd24.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В следующем году ожидается относительный рост реализации автомобилей. Конечная цифра продаж будет зависеть от налоговых условий, возможностей финансирования покупок и общего роста экономики Украины.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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Вторичный авторынок

В течение 2023 года в среднем на внутреннем рынке ежемесячно перепродавали 80 тыс. подержанных автомобилей. Эксперты не ожидают в 2024 году существенных изменений в этом сегменте.

Драйвером роста может стать импорт машин. Обычно каждые дополнительные 10% импорта создают +2% на вторичном рынке. В таком случае ежемесячный объем перепродаж подержанных авто в Украине составит около 100 тыс. сделок.

Импорт б/у машин

В этом году украинский автопарк ежемесячно пополнялся на 18 тыс. импортных легковых машин с пробегом с постепенным ростом до 23,5 тыс. в конце года.

В 2024 году общий потенциал этого сектора при условии смягчения налоговых условий составит до 50 тыс. авто в месяц. Без этого — до 35 тыс. авто/мес.

Новые автомобили

Ежемесячно в 2023 году продавали в среднем 5 тыс. новых легковушек. В течение года это число заметно менялось — от 3,2 тыс. до 6 тыс. Официальные дилеры испытывали дефицит автомобилей, а независимые продавцы реализовали машины исключительно за полную сумму.

Драйверами роста продаж могут стать финансирование и рост экономики. В таком случае потенциал рынка новых легковушек, проданных официальными дилерами в 2024 году прогнозируется на уровне до 8 тыс. в месяц. Приблизительно столько же будут реализовывать независимые мультибрендовые импортеры.

Электромобили

Будут способствовать росту сектора увеличение выбора электрокаров за рубежом, снижения цен на них, а также желания украинцев экономить на недешевом топливе.

Потенциал сегмента на 2024 год — около 8-9 тыс. легковых электромобилей в месяц.

Ранее мы предлагали пошаговую инструкцию, как продать автомобиль в приложении "Дія". Также сообщалось о пяти авто, которые можно продать в Украине разве что на запчасти.

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