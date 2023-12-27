Легкові авто в Україні: головні тренди ринку на 2024 рік

Зазвичай кожні додаткові 10% імпорту автомобілів створюють +2% на вторинному ринку. Фото: brd24.com

В наступному році очікується відносне зростання реалізації автомобілів. Кінцева цифра продажів буде залежати від податкових умов, можливостей фінансування покупок та загального росту економіки України.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Вторинний авторинок

Протягом 2023 року в середньому на внутрішньому ринку щомісяця перепродавали 80 тис. вживаних автомобілів. Експерти не очікують у 2024 році суттєвих змін у цьому сегменті.

Драйвером зростання може стати імпорт машин. Зазвичай кожні додаткові 10% імпорту створюють +2% на вторинному ринку. У такому разі щомісячний обсяг перепродажів вживаних авто в Україні складе близько 100 тис. угод.

Імпорт вживаних машин

Цього року український автопарк щомісяця поповнювався на 18 тис. імпортних легкових машин з пробігом, з поступовим зростанням до 23,5 тис. наприкінці року.

У 2024 році загальний потенціал цього сектора, за умови пом’якшення податкових умов, складе до 50 тис. авто на місяць. Без цього — до 35 тис. авто/міс.

Нові автомобілі

Щомісяця у 2023 році продавали в середньому 5 тис. нових легковиків. Впродовж року це число помітно змінювалося — від 3,2 тис. до 6 тис. Офіційні дилери відчували дефіцит автомобілів, а незалежні продавці реалізували машини виключно за повну суму.

Драйверами зростання продажів можуть стати фінансування та ріст економіки. У такому разі потенціал ринку нових легковиків, проданих офіційними дилерами у 2024-му прогнозується на рівні до 8 тис. на місяць. Приблизно стільки ж реалізовуватимуть незалежні мультибрендові імпортери.

Електромобілі

Сприятимуть зростанню сектора збільшення вибору електрокарів за кордоном, зниження цін на них, а також бажання українців заощаджувати на недешевому пальному.

Потенціал сегмента на 2024 рік — близько 8-9 тис. легкових електромобілів у місяць.

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