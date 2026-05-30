Пробки на выезд в три страны ЕС: ГПСУ об очередях на границе утром

Пробки на выезд в три страны ЕС: ГПСУ об очередях на границе утром

Дата публикации 30 мая 2026 10:08
Пробки на выезд в три страны ЕС: ГПСУ об очередях на границе утром
Пограничник проверяет документы у водителя. Иллюстративное фото: ГПСУ

Очереди на границе Украины утром 30 мая зафиксировали на выезде в три страны. Также пограничники призывают учитывать вероятную нестабильную работу электронных систем контрольных служб, когда планируете путешествие за границу.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 30 мая

Сегодня, 30 мая, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд в Польшу, Словакию и Венгрию.

Черги на кордоні з Польщею 30 травня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 30 травня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00 часов).

Черги на кордоні з Угорщиною 30 травня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 30 травня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 30 травня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

авто ГПСУ очереди на границе
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
