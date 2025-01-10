На пункте пропуска Краковец скопились авто — ситуация на границе

Пограничники посоветовали не пользоваться одним из КПП — причина
Пограничники предупредили о значительном накоплении транспортных средств на пограничном пункте пропуска "Краковец" на выезд из Украины в Польшу. Из-за этого время ожидания для пересечения границы может значительно увеличиться.
Об этом сообщила пресс-служба Западного региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
КПП "Краковец" перегружен
Пограничники призывают граждан учитывать, что контрольно-пропускной пункт на границе с Польшей "Краковец" перегружен очередью из автомобилей.
Они советуют учесть эту информацию при планировании путешествий и по возможности выбирать менее загруженные пункты пропуска для пересечения границы. Оперативные данные о загруженности других пунктов можно найти на официальных ресурсах пограничной службы.
Напомним, сегодня, 10 января, в Украине прошли масштабные обыски от полиции в связи с разоблачением схем незаконных каналов переправки мужчин через границу.
Также вступили в силу новые правила пересечения границы водителями, что усложняет выезд для мужчин — что изменилось.
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