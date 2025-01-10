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Пограничники посоветовали не пользоваться одним из КПП — причина

10 января 2025 15:00
Анастасия Постоенко - Редактор
На пункте пропуска Краковец скопились авто — ситуация на границе
Машины подъехали на пункт пропуска. Фото: ГПСУ
Анастасия Постоенко - Редактор

Пограничники предупредили о значительном накоплении транспортных средств на пограничном пункте пропуска "Краковец" на выезд из Украины в Польшу. Из-за этого время ожидания для пересечения границы может значительно увеличиться.

Об этом сообщила пресс-служба Западного региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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КПП "Краковец" перегружен

Пограничники призывают граждан учитывать, что контрольно-пропускной пункт на границе с Польшей "Краковец" перегружен очередью из автомобилей.

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Предупреждение пограничников. Фото: ГПСУ

Они советуют учесть эту информацию при планировании путешествий и по возможности выбирать менее загруженные пункты пропуска для пересечения границы. Оперативные данные о загруженности других пунктов можно найти на официальных ресурсах пограничной службы.

Напомним, сегодня, 10 января, в Украине прошли масштабные обыски от полиции в связи с разоблачением схем незаконных каналов переправки мужчин через границу.

Также вступили в силу новые правила пересечения границы водителями, что усложняет выезд для мужчин — что изменилось.

Польша КПП пограничники пробки ГПСУ очереди на границе

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