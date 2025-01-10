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Чому водіям стало складніше виїхати з України за кордон

10 січня 2025 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Нові правила виїзду з України на авто — що змінилося для водіїв
Авто на кордоні. Фото: УНІАН
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Набули чинності нові правила перетину кордону водіями, які Кабмін ухвалив ще торік. Що тепер потрібно, аби опинитися разом зі своїм автомобілем в іншій країні.

Про це на своєму каналі розповів відомий адвокат Ростислав Кравець.

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"Як бачимо, держава в особах ДПС та Кабінету міністрів продовжує не виконувати Конституцію України, а й далі використовує нормативні акти, які фактично порушують права громадян, адже жодним законом не встановлена будь-яка заборони на перетин державного кордону чоловіками під час дії воєнного стану", — підкреслив Кравець.

Згідно з новими правилами, водії, які возять гуманітарну допомогу та вантажі для ЗСУ або інших законних збройних формувань, повинні бути внесені у відповідні реєстри автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги. Ці реєстри ведуть державні військові адміністрації.

"Зараз робитимуть все можливе, щоб якнайсильніше ускладнити й отримання гуманітарної допомоги, й вантажів для ЗСУ. Не забувайте про цей запис в реєстрі, інакше водія просто не пропустять через кордон. Не підведіть наших захисників, які боронять Україну", — підсумував Кравець.

Раніше ми писали, що цього року водії вже не зможуть оформляти "Зелену картку" прямо на кордоні. Також з’явилося роз’яснення, як виїхати за кордон заброньованим українцям.

Кабінет міністрів кордон правила авто гуманітарна допомога автомобіль водії

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