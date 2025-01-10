Нові правила виїзду з України на авто — що змінилося для водіїв

Авто на кордоні. Фото: УНІАН

Набули чинності нові правила перетину кордону водіями, які Кабмін ухвалив ще торік. Що тепер потрібно, аби опинитися разом зі своїм автомобілем в іншій країні.

Про це на своєму каналі розповів відомий адвокат Ростислав Кравець.

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"Як бачимо, держава в особах ДПС та Кабінету міністрів продовжує не виконувати Конституцію України, а й далі використовує нормативні акти, які фактично порушують права громадян, адже жодним законом не встановлена будь-яка заборони на перетин державного кордону чоловіками під час дії воєнного стану", — підкреслив Кравець.

Згідно з новими правилами, водії, які возять гуманітарну допомогу та вантажі для ЗСУ або інших законних збройних формувань, повинні бути внесені у відповідні реєстри автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги. Ці реєстри ведуть державні військові адміністрації.

"Зараз робитимуть все можливе, щоб якнайсильніше ускладнити й отримання гуманітарної допомоги, й вантажів для ЗСУ. Не забувайте про цей запис в реєстрі, інакше водія просто не пропустять через кордон. Не підведіть наших захисників, які боронять Україну", — підсумував Кравець.

Раніше ми писали, що цього року водії вже не зможуть оформляти "Зелену картку" прямо на кордоні. Також з’явилося роз’яснення, як виїхати за кордон заброньованим українцям.