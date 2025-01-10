Новые правила выезда из Украины на авто — что изменилось для водителей

Авто на границе. Фото: УНИАН

Вступили в силу новые правила пересечения границы водителями, которые Кабмин принял еще в прошлом году. Что теперь нужно, чтобы оказаться вместе со своим автомобилем в другой стране.

Об этом на своем канале рассказал известный адвокат Ростислав Кравец.

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"Как видим, государство в лицах ГПС и Кабинета министров продолжает не выполнять Конституцию Украины, а и дальше использует нормативные акты, которые фактически нарушают права граждан, ведь ни одним законом не установлен какой-либо запрет на пересечение государственной границы мужчинами во время действия военного положения", — подчеркнул Кравец.

Согласно новым правилам, водители, которые возят гуманитарную помощь и грузы для ВСУ или других законных вооруженных формирований, должны быть внесены в соответствующие реестры автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи. Данные реестры ведут государственные военной администрации.

"Сейчас будут делать все возможное, чтобы как можно сильнее усложнить и получение гуманитарной помощи, и грузов для ВСУ. Не забывайте об этой записи в реестре, иначе водителя просто не пропустят через границу. Не подведите наших защитников, которые защищают Украину", — подытожил Кравец.

Ранее мы писали, что в этом году водители уже не смогут оформлять "Зеленую карту" прямо на границе. Также появилось разъяснение, как выехать за границу забронированным украинцам.