На пункті пропуску Краківець накопичилися авто — ситуація на кордоні

Машини під'їхали на пункт пропуску. Фото: ДПСУ

Прикордонники попередили про значне накопичення транспортних засобів на прикордонному пункті пропуску "Краківець" на виїзд з України до Польщі. Через це час очікування для перетину кордону може значно збільшитися.

Про це повідомила пресслужба Західного регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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КПП "Краківець" перевантажений

Прикордонники закликають громадян враховувати, що контрольно-пропускний пункт на кордоні з Польщею "Краківець" перевантажений чергою з автомобілів.

Попередження прикордонників. Фото: ДПСУ

Вони радять врахувати цю інформацію при плануванні подорожей та за можливості обирати менш завантажені пункти пропуску для перетину кордону. Оперативні дані про завантаженість інших пунктів можна знайти на офіційних ресурсах прикордонної служби.

Нагадаємо, сьогодні, 10 січня, в Україні пройшли масштабні обшуки від поліції у зв'язку з викриттям схем незаконних каналів переправлення чоловіків через кордон.

Також набули чинності нові правила перетину кордону водіями, що ускладнює виїзд для чоловіків — що змінилось.