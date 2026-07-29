Популярные б/у авто, которые очень сложно продать в Украине в 2026 году

Renault Koleos 2009 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Украинский рынок подержанных автомобилей существенно изменился, и ранее популярные модели стали месяцами зависать на сайтах объявлений. Даже машины с хорошей комплектацией и комфортным салоном проигрывают конкурентам из-за специфических технических проблем или дорогого обслуживания. Покупатели стали гораздо более придирчивыми, избегая сложных конструкций и потенциально убыточных вариантов.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Юра Горячий".

Забытая классика

Десятое место занимает Volkswagen Touareg второго поколения. Несмотря на комфортный салон и легендарный 3-литровый дизель, реальный пробег большинства машин на рынке уже превышает 300 000 км. При таком пробеге замена цепей ГРМ обходится примерно в 3000 долларов, а реальный расход топлива в городском цикле достигает 12–13 л/100 км. Покупателей также пугает устаревшая пневмоподвеска и высокая стоимость ее обслуживания.

На девятом месте оказалась Audi A7. Ее эффектный дизайн уже не вызывает прежнего восторга, а надежных и доступных по цене бензиновых двигателей у этой модели практически нет. Дизельные модификации стоят слишком дорого, поэтому за аналогичные средства покупатели чаще выбирают более практичные и ликвидные Audi A6 в кузовах седан или универсал.

Восьмую позицию занимает премиальный седан Volvo S90. Автомобиль предлагает надежные 2-литровые двигатели с ресурсом более 400 000 км, 8-ступенчатый автомат Aisin, превосходную шумоизоляцию и качественные материалы. Однако покупатели отдают предпочтение конкурентам вроде Toyota Camry из-за опасений по поводу высоких цен на запчасти и ремонт шведской марки.

Проблемные двигатели

Седьмое место занимает Mazda 6 с дизельным двигателем объемом 2,2 л. В отличие от бензиновых версий, у дизеля есть множество проблем с забиванием, экологией и попаданием дизельного топлива в масло при городской эксплуатации. Несмотря на качественный 6-ступенчатый автомат Aisin и привлекательную цену, эти автомобили долго не раскупаются.

Шестое место заняла Honda Civic последних лет. Модель обладает надёжным 2-литровым двигателем, безотказной электрикой и стильным дизайном. Однако подвеска настроена на управляемость и оказывается слишком жесткой для городских дорог с брусчаткой и колеями. Постоянные резкие удары снижают комфорт, из-за чего владельцы пытаются быстро продать автомобиль, а новые покупатели ищут более мягкие машины.

Пятое место занимает компактный Range Rover Evoque. Модель оснащена надежными 2-литровыми двигателями и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, имеет высокий клиренс и отличную шумоизоляцию. Однако плохая репутация бренда Land Rover и страх перед дорогой электромобилями отпугивают потенциальных покупателей.

Рискованная покупка

На четвертом месте оказались автомобили марки Jaguar, в частности модели F-Pace и XF. Потеря имиджа роскоши, быстрое обесценивание на рынке и сложные 2-литровые дизельные или электрические силовые установки заставляют покупателей выбирать более простые альтернативы среди масс-маркета.

Третье место занял электромобиль Volkswagen e-Golf. Большинство привезенных из Европы экземпляров имеют проблемы с коррозией кузова из-за эксплуатации в холодных странах. Кроме того, реальный запас хода в 100–120 км существенно уступает конкурентам, из-за чего эти хэтчбеки не покупают даже по низкой цене.

Второе место занимает кроссовер Renault Koleos первого поколения. Модель оснащена надёжным 2-литровым дизельным двигателем с ресурсом более 500 000 км и выносливой автоматической коробкой передач. Однако специфичный и противоречивый дизайн экстерьера отталкивает большинство потенциальных владельцев.

Первое место по неликвидности занимают почти все подержанные электромобили с пробегом свыше 160 000–180 000 км (за исключением марок Kia и Hyundai). Даже такие премиальные машины, как Audi e-tron или Tesla, месяцами простаивают на автостоянках из-за опасений покупателей по поводу износа и дорогостоящей замены тяговой батареи.

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