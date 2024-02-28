Тест по ПДД: кто проедет первым на нестандартном перекрестке

Кто проедет первым? Рисунок: "Школа Авто".

Задача на правила пересечения перекрестка. Кто из водителей проедет перекресток первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

Водитель зеленого автомобиля. Водитель минивэна. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

На рисунке изображен перекресток нестандартной формы, поэтому водители из-за этого часто путают очередность проезда.

На перекрестке установлен знак 2.1. "Дать дорогу".

Требование этого знака касается водителя красного автомобиля. То есть он покинет перекресток последним.

Вместе со знаком установлена табличка 7.8 "Направление главной дороги".

Так как водители зеленого автомобиля и минивэна находятся оба на главной дороге, то будут разъезжаться они по правилу "помеха справа".

Читаем п. 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение. Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев".

В этой ситуации минивэн является помехой справа для водителя зеленого автомобиля, который и должен уступить дорогу.

Правильный ответ №2

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