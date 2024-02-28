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Ошиблись 51% — кто из водителей проедет перекресток первым

28 февраля 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: кто проедет первым на нестандартном перекрестке
Кто проедет первым? Рисунок: "Школа Авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача на правила пересечения перекрестка. Кто из водителей проедет перекресток первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

  1. Водитель зеленого автомобиля.
  2. Водитель минивэна.
  3. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

На рисунке изображен перекресток нестандартной формы, поэтому водители из-за этого часто путают очередность проезда.

На перекрестке установлен знак 2.1. "Дать дорогу".

Ошиблись 51% — кто из водителей проедет перекресток первым - фото 1

Требование этого знака касается водителя красного автомобиля. То есть он покинет перекресток последним.

Вместе со знаком установлена табличка 7.8 "Направление главной дороги".

Ошиблись 51% — кто из водителей проедет перекресток первым - фото 2

Так как водители зеленого автомобиля и минивэна находятся оба на главной дороге, то будут разъезжаться они по правилу "помеха справа".

Читаем п. 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение. Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев".

В этой ситуации минивэн является помехой справа для водителя зеленого автомобиля, который и должен уступить дорогу.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам проезда перекрестка — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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