Тест з ПДР: хто проїде першим на нестандартному перехресті

Хто проїде першим? Малюнок: "Школа Авто".

Задача на правила перетину перехрестя. Хто з водіїв проїде перехрестя першим в зображеній на малюнку ситуації?

Задачу запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

Водій зеленого автомобіля. Водій мінівена. Водій червоного автомобіля.

Розбір задачі

На малюнку зображено перехрестя нестандартної форми, тому водії через це часто плутають черговість проїзду.

На перехресті встановлено знак 2.1. "Дати дорогу".

Вимога цього знаку стосується водія червоного автомобіля. Тобто він покине перехрестя останнім.

Разом зі знаком встановлено табличку 7.8 "Напрямок головної дороги".

Позаяк водії зеленого автомобіля і мінівена перебувають обидва на головній дорозі, то роз'їжджатимуться вони за правилом "перешкода праворуч".

Читаємо п. 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерельсового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух. Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв".

У цій ситуації мінівен є перешкодою праворуч для водія зеленого автомобіля, який і повинен дати дорогу.

Правильна відповідь №2

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