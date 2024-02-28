Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Помилилися 51% — хто з водіїв проїде перехрестя першим arrow

Помилилися 51% — хто з водіїв проїде перехрестя першим

28 лютого 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: хто проїде першим на нестандартному перехресті
Хто проїде першим? Малюнок: "Школа Авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача на правила перетину перехрестя. Хто з водіїв проїде перехрестя першим в зображеній на малюнку ситуації?

Задачу запропонував канал "Школа Авто".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій зеленого автомобіля.
  2. Водій мінівена.
  3. Водій червоного автомобіля.

Розбір задачі

На малюнку зображено перехрестя нестандартної форми, тому водії через це часто плутають черговість проїзду.

На перехресті встановлено знак 2.1. "Дати дорогу".

Помилилися 51% — хто з водіїв проїде перехрестя першим - фото 1

Вимога цього знаку стосується водія червоного автомобіля. Тобто він покине перехрестя останнім.

Разом зі знаком встановлено табличку 7.8 "Напрямок головної дороги".

Помилилися 51% — хто з водіїв проїде перехрестя першим - фото 2

Позаяк водії зеленого автомобіля і мінівена перебувають обидва на головній дорозі, то роз'їжджатимуться вони за правилом "перешкода праворуч".

Читаємо п. 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерельсового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух. Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв".

У цій ситуації мінівен є перешкодою праворуч для водія зеленого автомобіля, який і повинен дати дорогу.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил проїзду перехрестя — тут і тут.

авто
автомобіль
ПДР
правила дорожнього руху
тест

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів