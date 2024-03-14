Тест по ПДД: помогите начинающим водителям разъехаться на перекрестке

Ошибаются даже опытные водители — как разъехаться на перекрестке
Эту задачу правильно решают 40% начинающих водителей. В какой очередности автомобили проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Школа авто".
Варианты ответа
- Белый автомобиль, синий, автобус.
- Автобус, синий автомобиль, белый.
- Автобус, белый автомобиль, синий.
- Синий автомобиль, белый, автобус.
Разбор задачи
На перекрестке автобус и синий автомобиль поворачивают налево, а белый двигается прямо. Перекресток нерегулируемый, но перед синим автомобилем установлены знаки 2.1 "Дать дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги".
Жирные линии на знаке 7.8 показывают траекторию главного пути.
Таким образом, синий автомобиль проедет последним, поскольку он находится на второстепенной дороге.
Автобус и белый автомобиль находятся на главных дорогах. В таких случаях водители разъедутся по правилу "правой руки".
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали интересные задачи по пересечению перекрестка — здесь и здесь.
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