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Ошибаются даже опытные водители — как разъехаться на перекрестке

14 марта 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: помогите начинающим водителям разъехаться на перекрестке
Как разъедутся авто? Рисунок: "Школа авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Эту задачу правильно решают 40% начинающих водителей. В какой очередности автомобили проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа авто".

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Варианты ответа

  1. Белый автомобиль, синий, автобус.
  2. Автобус, синий автомобиль, белый.
  3. Автобус, белый автомобиль, синий.
  4. Синий автомобиль, белый, автобус.

Разбор задачи

На перекрестке автобус и синий автомобиль поворачивают налево, а белый двигается прямо. Перекресток нерегулируемый, но перед синим автомобилем установлены знаки 2.1 "Дать дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги".

Ошибаются даже опытные водители - как разъехаться на перекрестке - фото 1

Ошибаются даже опытные водители - как разъехаться на перекрестке - фото 2

Жирные линии на знаке 7.8 показывают траекторию главного пути.

Таким образом, синий автомобиль проедет последним, поскольку он находится на второстепенной дороге.

Автобус и белый автомобиль находятся на главных дорогах. В таких случаях водители разъедутся по правилу "правой руки".

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по пересечению перекрестка — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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