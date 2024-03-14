Тест по ПДД: помогите начинающим водителям разъехаться на перекрестке

Как разъедутся авто? Рисунок: "Школа авто".

Эту задачу правильно решают 40% начинающих водителей. В какой очередности автомобили проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа авто".

Читайте также:

Варианты ответа

Белый автомобиль, синий, автобус. Автобус, синий автомобиль, белый. Автобус, белый автомобиль, синий. Синий автомобиль, белый, автобус.

Разбор задачи

На перекрестке автобус и синий автомобиль поворачивают налево, а белый двигается прямо. Перекресток нерегулируемый, но перед синим автомобилем установлены знаки 2.1 "Дать дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги".

Жирные линии на знаке 7.8 показывают траекторию главного пути.

Таким образом, синий автомобиль проедет последним, поскольку он находится на второстепенной дороге.

Автобус и белый автомобиль находятся на главных дорогах. В таких случаях водители разъедутся по правилу "правой руки".

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по пересечению перекрестка — здесь и здесь.