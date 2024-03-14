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Помиляються навіть досвідчені водії — як роз'їхатися на перехресті

14 березня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест із ПДР: допоможіть водіям-початківцям роз'їхатися на перехресті
Як роз'їдуться авто? Малюнок: "Школа авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Це завдання правильно вирішують 40% водіїв-початківців. У якій черговості автомобілі проїдуть перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа авто".

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Варіанти відповіді

  1. Білий автомобіль, синій, автобус.
  2. Автобус, синій автомобіль, білий.
  3. Автобус, білий автомобіль, синій.
  4. Синій автомобіль, білий, автобус.

Розбір завдання

На перехресті автобус і синій автомобіль повертають ліворуч, а білий рухається прямо. Перехрестя є нерегульованим, але перед синім автомобілем установлено знаки 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

Помиляються навіть досвідчені водії — як роз'їхатися на перехресті - фото 1

Помиляються навіть досвідчені водії — як роз'їхатися на перехресті - фото 2

Жирні лінії на знаку 7.8 показують траєкторію головної дороги.

Таким чином синій автомобіль проїде останнім, позаяк він перебуває на другорядній дорозі.

Автобус та білий автомобіль знаходяться на головних рівнозначних дорогах. У таких випадках водії роз'їдуться за правилом "правої руки".

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з перетину перехрестя — тут і тут.

авто
автомобіль
ПДР
правила дорожнього руху
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