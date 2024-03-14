Тест із ПДР: допоможіть водіям-початківцям роз'їхатися на перехресті

Як роз'їдуться авто? Малюнок: "Школа авто".

Це завдання правильно вирішують 40% водіїв-початківців. У якій черговості автомобілі проїдуть перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа авто".

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Варіанти відповіді

Білий автомобіль, синій, автобус. Автобус, синій автомобіль, білий. Автобус, білий автомобіль, синій. Синій автомобіль, білий, автобус.

Розбір завдання

На перехресті автобус і синій автомобіль повертають ліворуч, а білий рухається прямо. Перехрестя є нерегульованим, але перед синім автомобілем установлено знаки 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

Жирні лінії на знаку 7.8 показують траєкторію головної дороги.

Таким чином синій автомобіль проїде останнім, позаяк він перебуває на другорядній дорозі.

Автобус та білий автомобіль знаходяться на головних рівнозначних дорогах. У таких випадках водії роз'їдуться за правилом "правої руки".

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Правильна відповідь №3

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