Распространенная ошибка — водитель которого авто проедет участок с ремонтом первым

Кто проедет первым? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

При решении этой задачи большой процент водителей неправильно ответили на вопрос. Как поступит водитель синего авто в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

Читайте также:

Варианты ответа

Уступит дорогу желтому автомобилю. Проедет участок дороги первым.

Разбор задачи

Водители синего и желтого автомобилей двигаются во встречном направлении. Перед водителем синей машины возникает препятствие. Как поступит водитель? Дождется пока желтое авто проедет и после этого объедет препятствие по встречной полосе, или спокойно продолжит движение первым?

На участке дороги установлено несколько дорожных знаков.





Прочтем эти знаки.

Знак 1.37 "Дорожные работы" указывает, что производятся дорожные работы.

Знак 4.8 "Объезд препятствия с левой стороны" указывает на то, что объезд препятствия, находящихся на проезжей части, разрешается с левой стороны.

Знак 2.6 "Преимущество перед встречным движением" указывает на узкий участок дороги, где которого водитель имеет преимущество относительно встречных транспортных средств.

Итак, в изображенной на рисунке ситуации водитель синего авто из-за дорожных работ может объехать препятствие с левой стороны и имеет преимущество перед водителем желтой машины.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали с помощью знаков выберите правильное направление движения авто. Также разбирали непростую ситуацию на перекрестке: можно ли сразу ехать в левый ряд.