Поширена помилка — водій якого авто проїде ділянку з ремонтом першим

Хто проїде першим? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Під час розв'язання цієї задачі великий відсоток водіїв не правильно відповіли на запитання. Як має вчинити водій синього авто в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

Дати дорогу жовтому автомобілю. Проїхати ділянку дороги першим.

Розбір задачі

Водії синього та жовтого автомобілів рухаються у зустрічному напрямку. Перед водієм синьої машини виникає перешкода. Як має вчинити водій? Дочекатися поки жовте авто проїде й після цього об'їхати перешкоду по зустрічній смузі, або спокійно рушати першим?

На ділянці дороги встановлено кілька дорожніх знаків.





Прочитаємо ці знаки.

Знак 1.37 "Дорожні роботи" вказує, що проводяться дорожні роботи.

Знак 4.8 "Об’їзд перешкоди з лівого боку" зазначає, що об'їзд перешкоди, що знаходяться на проїзній частині, дозволяється з лівого боку.

Знак 2.6 "Перевага перед зустрічним рухом" вказує на вузьку ділянку дороги, де водій має перевагу стосовно зустрічних транспортних засобів.

Отже, в зображеній на малюнку ситуації водій синього авто через дорожні роботи може об'їхати перешкоду з лівого боку та має перевагу перед водієм жовтої машини.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували за допомогою знаків вибрати правильний напрямок руху авто. Також розбирали непросту ситуацію на перехресті: чи можна одразу їхати у лівий ряд.