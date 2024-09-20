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Помиляються 44% водіїв — яке авто має перевагу на цій ділянці дороги

20 вересня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Поширена помилка — водій якого авто проїде ділянку з ремонтом першим
Хто проїде першим? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"
Валентин Бандура - Редактор

Під час розв'язання цієї задачі великий відсоток водіїв не правильно відповіли на запитання. Як має вчинити водій синього авто в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

  1. Дати дорогу жовтому автомобілю.
  2. Проїхати ділянку дороги першим.

Розбір задачі

Помиляються 44% водіїв — яке авто має перевагу на цій ділянці дороги - фото 1

Водії синього та жовтого автомобілів рухаються у зустрічному напрямку. Перед водієм синьої машини виникає перешкода. Як має вчинити водій? Дочекатися поки жовте авто проїде й після цього об'їхати перешкоду по зустрічній смузі, або спокійно рушати першим?

На ділянці дороги встановлено кілька дорожніх знаків.


Помиляються 44% водіїв — яке авто має перевагу на цій ділянці дороги - фото 2

Прочитаємо ці знаки.

Знак 1.37 "Дорожні роботи" вказує, що проводяться дорожні роботи.

Знак 4.8 "Об’їзд перешкоди з лівого боку" зазначає, що об'їзд перешкоди, що знаходяться на проїзній частині, дозволяється з лівого боку.

Знак 2.6 "Перевага перед зустрічним рухом" вказує на вузьку ділянку дороги, де водій має перевагу стосовно зустрічних транспортних засобів.

Отже, в зображеній на малюнку ситуації водій синього авто через дорожні роботи може об'їхати перешкоду з лівого боку та має перевагу перед водієм жовтої машини.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували за допомогою знаків вибрати правильний напрямок руху авто. Також розбирали непросту ситуацію на перехресті: чи можна одразу їхати у лівий ряд.

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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