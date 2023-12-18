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Польские перевозчики снова заблокировали один из пунктов пропуска

18 декабря 2023 16:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Польские перевозчики снова заблокировали один из пунктов пропуска
Очереди грузовиков на границе. Фото: REUTERS/Roman Baluk/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 18 декабря, польские перевозчики снова заблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной. Речь идет о "Дорогуск — Ягодин".

Об этом сообщает ГПСУ.

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Блокада границы

"Сегодня после 15:00 польские перевозчики начали акцию протеста на подъездных путях к пункту пропуска "Дорогуск — Ягодин". О ее начале информация поступила от Пограничной стражи Республики Польша", — говорится в сообщении.

Польские перевозчики планируют пропускать только по одному грузовому автомобилю в час. Они также информируют, что через границу смогут ехать транспортные средства с грузами безопасности, гуманитарного характера и те, которые перевозят животных, продукты, которые быстро портятся, и тому подобное.

К тому же протестующие не планируют препятствовать движению автобусов.

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Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, польские перевозчики запланировали новую акцию протеста с 18 декабря, предполагающую блокировку дороги к граничному контрольно-пропускному пункту Дорогуск на украинской границе. К ним присоединятся местные фермеры.

Также мы писали, что на границе с Польшей умер еще один украинский дальнобойщик. Он стоял в автомобильной очереди.

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