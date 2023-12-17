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Польські перевізники анонсували нову блокаду кордону з Україною

17 грудня 2023 17:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Польські перевізники анонсували нову блокаду кордону з Україною
Автомобільні черги на кордоні з Польщею. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Польські перевізники анонсували нову блокаду кордону з Україною. Акція розпочнеться завтра, 18 грудня, о 15:00.

Про це повідомляє RMF 24.

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Наразі на пункті пропуску "Ягодин-Дорохуськ" зафіксовано чергу з понад 2 тисяч українських вантажівок.

"Пропускна спроможність пункту пропуску становить близько 650 тир на день. Тож неважко підрахувати, що в черзі застрягне приблизно вдвічі більше водіїв, ніж під час попередньої акції протесту", — йдеться в повідомленні.

Один із лідерів протесту Павел Озігала заявив, що блокада кордону може тривати до 8 березня.

Що вимагають перевізники з Польщі:

  • запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення товарів, за винятком гуманітарної допомоги та речей для української армії;
  • призупинення дії ліцензій для компаній, створених після початку війни в Україні, та їх перевірка;
  • також є пропозиція ліквідувати т. зв електронну чергу з українського боку.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею помер ще один український далекобійник. Він стояв у автомобільній черзі.

Також ми писали, що 14 грудня, неподалік пункту "Гребене — Рава-Руська" польський мікроавтобус наїхав на трьох українських водіїв. Вони йшли по пішохідному переході, на щастя, всі живі.

Додамо, у Польщі місцева влада відмовила транспортникам в організації нового протесту на під'їзній дорозі Дорогобуськ до кордону з Україною. 

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