Польские перевозчики анонсировали новую блокаду границы с Украиной
Польские перевозчики анонсировали новую блокаду границы с Украиной. Акция начнется завтра, 18 декабря, в 15:00.
Об этом сообщает RMF 24.
Забастовка польских перевозчиков
В настоящее время на пункте пропуска "Ягодин-Дорохуск" зафиксирована очередь из более 2 тысяч украинских грузовиков.
"Пропускная способность пункта пропуска составляет около 650 тыр в день. Поэтому нетрудно подсчитать, что в очереди застрянет примерно вдвое больше водителей, чем во время предыдущей акции протеста", — говорится в сообщении.
Один из лидеров протеста Павел Озигала заявил, что блокада границы может продлиться до 8 марта.
Что требуют перевозчики из Польши:
- введение коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку товаров, за исключением гуманитарной помощи и вещей для украинской армии;
- приостановление действия лицензий для компаний, созданных после начала войны в Украине, и их проверка;
- также есть предложение ликвидировать т. н. электронную очередь с украинской стороны.
Напомним, на границе с Польшей умер еще один украинский дальнобойщик. Он стоял в автомобильной очереди.
Также мы писали, что 14 декабря, недалеко от пункта "Гребене — Рава-Русская" польский микроавтобус наехал на трех украинских водителей. Они шли по пешеходному переходу, к счастью, все живы.
Добавим, в Польше местные власти отказали транспортникам в организации нового протеста на подъездной дороге Дорогобуск к границе с Украиной.
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