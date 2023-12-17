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Польские перевозчики анонсировали новую блокаду границы с Украиной

17 декабря 2023 17:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Польские перевозчики анонсировали новую блокаду границы с Украиной
Автомобильные очереди на границе с Польшей. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Польские перевозчики анонсировали новую блокаду границы с Украиной. Акция начнется завтра, 18 декабря, в 15:00.

Об этом сообщает RMF 24.

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В настоящее время на пункте пропуска "Ягодин-Дорохуск" зафиксирована очередь из более 2 тысяч украинских грузовиков.

"Пропускная способность пункта пропуска составляет около 650 тыр в день. Поэтому нетрудно подсчитать, что в очереди застрянет примерно вдвое больше водителей, чем во время предыдущей акции протеста", — говорится в сообщении.

Один из лидеров протеста Павел Озигала заявил, что блокада границы может продлиться до 8 марта.

Что требуют перевозчики из Польши:

  • введение коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку товаров, за исключением гуманитарной помощи и вещей для украинской армии;
  • приостановление действия лицензий для компаний, созданных после начала войны в Украине, и их проверка;
  • также есть предложение ликвидировать т. н. электронную очередь с украинской стороны.

Напомним, на границе с Польшей умер еще один украинский дальнобойщик. Он стоял в автомобильной очереди.

Также мы писали, что 14 декабря, недалеко от пункта "Гребене — Рава-Русская" польский микроавтобус наехал на трех украинских водителей. Они шли по пешеходному переходу, к счастью, все живы.

Добавим, в Польше местные власти отказали транспортникам в организации нового протеста на подъездной дороге Дорогобуск к границе с Украиной.

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