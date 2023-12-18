Черги вантажівок на кордоні. Фото: REUTERS/Roman Baluk/File Photo

Сьогодні, 18 грудня, польські перевізники знову заблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про "Дорогуськ — Ягодин".

Про це повідомляє ДПСУ.

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"Сьогодні після 15:00 польські перевізники розпочали акцію протесту на під’їзних шляхах до пункту пропуску "Дорогуськ — Ягодин". Про її початок інформація надійшла від Прикордонної варти Республіки Польща", — йдеться у повідомленні.

Польські перевізники планують пропускати лише по одному вантажному автомобілю на годину. Вони також інформують, що через кордон зможуть їхати транспортні засоби з вантажами безпекового, гуманітарного характеру та ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо.

До того ж протестувальники не планують перешкоджати руху автобусів.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, польські перевізники запланували нову акцію протесту з 18 грудня, яка передбачає блокування дороги до граничного контрольно-пропускного пункту Дорогуськ на українському кордоні. До них приєднаються місцеві селяни.

Також ми писали, що на кордоні з Польщею помер ще один український далекобійник. Він стояв у автомобільній черзі.