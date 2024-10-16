Суровые изменения для автомобилистов — Польша вводит пожизненное лишение водительских прав

Польша готовит радикальные изменения в ПДД — кого лишат прав навсегда
На днях министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак объявил о кардинальных изменениях в правилах дорожного движения этой страны. Более суровые наказания за ряд нарушений ПДД стали необходимыми в связи с недавними дорожными трагедиями, которые подчеркнули проблемы в действующей системе штрафов, слишком мягкой к рецидивистам.
Об основных запланированных изменениях сообщила Vitrina.
- Бессрочное лишение водительских прав
Сегодня, если водитель, лишившийся прав, попадет за рулем в поле зрения полиции, ему только продлят срок лишения еще на полгода, а бессрочно запретят управлять машиной только при повторной остановке. В новой редакции закона такое наказание станет пожизненным сразу.
- Неотвратимость наказаний за превышение скорости
Штрафы за превышение скорости на 50 км/ч, особенно на однополосных дорогах вне населенных пунктов, будут существенно усилены.
- Принцип нулевой терпимости к алкоголю
Молодые водители, недавно получившие права, не смогут управлять автомобилем, даже после употребления минимальной дозы алкоголя в течение первых двух лет.
- Недоступность аннулирования штрафных баллов
Для серьезных правонарушений, таких как вождение в нетрезвом состоянии, штрафные баллы будут оставаться в реестре без возможности их удаления.
- Введение новой категории преступления "дорожное убийство"
В случаях, когда водитель, находясь под влиянием алкоголя или наркотиков, приводит к смерти, будут рассматриваться как убийство, что повлечет за собой суровые наказания.
- Снижение возрастных ограничений для получения прав
Возможность получения водительских прав с 17 лет подразумевает развитие навыков вождения у молодежи, что, по мнению правительства, положительно повлияет на безопасность дорожного движения.
Ранее мы публиковали пошаговую инструкцию для попавших в Польше в ДТП украинских водителей. Также сообщалось, что украинские водители, которые пользуются приложениями для перевозки пассажиров в Польше, должны получить польские права.
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