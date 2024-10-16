Суворі зміни для автомобілістів — Польща вводить довічне позбавлення прав водія

Польська поліція. Фото: podkarpacka.policja.gov.pl

Днями міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак оголосив про кардинальні зміни в правилах дорожнього руху цієї країни. Суворіші покарання за низку порушень ПДР стали необхідними у зв'язку з нещодавніми дорожніми трагедіями, які підкреслили проблеми в чинній системі штрафів, занадто м'якій щодо рецидивістів.

Про основні заплановані зміни повідомила Vitrina.

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Безстрокове позбавлення водійських прав

Сьогодні, якщо водій, якого позбавили прав, потрапить за кермом у поле зору поліції, йому лише продовжать термін позбавлення ще на пів року, а безстроково заборонять кермувати лише при повторній зупинці. У новій редакції закону таке покарання стане довічним одразу.

Невідворотність покарань за перевищення швидкості

Штрафи за перевищення швидкості на 50 км/год, особливо на односмугових дорогах поза населеними пунктами, будуть суттєво посилені.

Принцип нульової терпимості до алкоголю

Молоді водії, які нещодавно отримали права, не зможуть керувати автомобілем навіть після вживання мінімальної дози алкоголю протягом перших двох років.

Недоступність анулювання штрафних балів

Для серйозних правопорушень, таких як водіння в нетверезому стані, штрафні бали залишатимуться в реєстрі без можливості їх видалення.

Введення нової категорії злочину "дорожнє вбивство"

У випадках, коли водій, перебуваючи під впливом алкоголю або наркотиків, призводить до смерті, розглядатимуться як вбивство, що спричинить суворі покарання.

Зниження вікових обмежень для отримання прав

Можливість отримання водійських прав з 17 років має на меті розвиток навичок водіння у молоді, що, на думку уряду, позитивно вплине на безпеку дорожнього руху.

Раніше ми публікували покрокову інструкцію для українських водіїв, які потрапили в Польщі у ДТП. Також повідомляли, що українські водії, які користуються додатками для перевезення пасажирів у Польщі, повинні отримати польські права.