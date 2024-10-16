Суворі зміни для автомобілістів — Польща вводить довічне позбавлення прав водія

Польща готує радикальні зміни в ПДР — кого позбавлять прав назавжди
Днями міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак оголосив про кардинальні зміни в правилах дорожнього руху цієї країни. Суворіші покарання за низку порушень ПДР стали необхідними у зв'язку з нещодавніми дорожніми трагедіями, які підкреслили проблеми в чинній системі штрафів, занадто м'якій щодо рецидивістів.
Про основні заплановані зміни повідомила Vitrina.
- Безстрокове позбавлення водійських прав
Сьогодні, якщо водій, якого позбавили прав, потрапить за кермом у поле зору поліції, йому лише продовжать термін позбавлення ще на пів року, а безстроково заборонять кермувати лише при повторній зупинці. У новій редакції закону таке покарання стане довічним одразу.
- Невідворотність покарань за перевищення швидкості
Штрафи за перевищення швидкості на 50 км/год, особливо на односмугових дорогах поза населеними пунктами, будуть суттєво посилені.
- Принцип нульової терпимості до алкоголю
Молоді водії, які нещодавно отримали права, не зможуть керувати автомобілем навіть після вживання мінімальної дози алкоголю протягом перших двох років.
- Недоступність анулювання штрафних балів
Для серйозних правопорушень, таких як водіння в нетверезому стані, штрафні бали залишатимуться в реєстрі без можливості їх видалення.
- Введення нової категорії злочину "дорожнє вбивство"
У випадках, коли водій, перебуваючи під впливом алкоголю або наркотиків, призводить до смерті, розглядатимуться як вбивство, що спричинить суворі покарання.
- Зниження вікових обмежень для отримання прав
Можливість отримання водійських прав з 17 років має на меті розвиток навичок водіння у молоді, що, на думку уряду, позитивно вплине на безпеку дорожнього руху.
Раніше ми публікували покрокову інструкцію для українських водіїв, які потрапили в Польщі у ДТП. Також повідомляли, що українські водії, які користуються додатками для перевезення пасажирів у Польщі, повинні отримати польські права.
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