Полезный тест по ПДД: с какой скоростью может двигаться авто

Автомобиль на участке дороги с двумя знаками. Иллюстрация: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков. Водитель красного автомобиля проезжает участок дороги с двумя знаками. С какой скоростью он может двигаться дальше в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Не более 50 км/ч. Не более 60 км/ч. Не более 80 км/ч. Не более 90 км/ч. Не более 110 км/ч.

Разбор задачи

Красный легковой автомобиль выезжает из населенного пункта, о чем свидетельствует знак 5.50 "Конец населенного пункта".

Согласно пункту 12.6 (г) ПДД, на обычных автомобильных дорогах с одной полосой движения в каждом направлении и без разделительной полосы за пределами населенных пунктов легковым автомобилям (со стажем вождения более 2 лет) разрешено движение со скоростью не более 90 км/ч.

На дороге также установлен информационно-указательный знак 5.33 "Рекомендуемая скорость" с цифрой 50. В соответствии с разделом 33 ПДД, этот знак лишь рекомендует движение с указанной скоростью на данном участке, но не вводит обязательного ограничения и не запрещает движение с более высокой скоростью в пределах допустимого лимита.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали задания для проверки знаний по правилам дорожного движения: