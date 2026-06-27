Полезный тест ПДД: какой знак предупреждает о двустороннем движении

Дорожные знаки. Рисунок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задание на знание требований приоритетных, информационно-указательных и предупредительных дорожных знаков. Перед вами знаки 5.13, 2.5, 2.6 и 1.26. Какой из них предупреждает о приближении к дороге с двусторонним движением?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Знаки 1 и 4. Только знак 4. Знаки 2 и 3. Только знак 3. Только знак 1. Только знак 2.

Разбор задачи

Знак 1 : 5.13 "Дорога с реверсивным движением" применяется для обозначения начала участка дороги, на котором на одной или нескольких полосах направление движения может меняться на противоположное.

Знак 2 : 2.5 "Преимущество встречного движения" запрещает въезд на узкий участок дороги, если это может затруднить встречное движение. Водитель должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, находящимся на узком участке.

Знак 3 : 2.6 "Преимущество перед встречным движением". Узкий участок дороги, при движении по которому водитель имеет преимущество перед встречными транспортными средствами.

Знак 4 : 1.26 "Двустороннее движение" устанавливается в начале участка дороги (проезжей части) со встречным движением после одностороннего.

Правильный ответ №2

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