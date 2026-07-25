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Пограничники назвали пункты пропуска на границе с самыми длинными очередями

25 июля 2026 10:37
Проверка документов на границе. Фото: Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница
Кира Топенко
Редактор, ведущий эксперт "Авто"

В субботу, 25 июля, на границе Украины наблюдаются очереди на многих пунктах пропуска. В настоящее время скопления наблюдаются на границах с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Пограничники призывают водителей заранее планировать поездку и помнить о возможных сбоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 24 июля

Самые большие очереди сейчас на границе с Польшей. В то же время проезд в Молдову свободный.

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 55 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 30 л/а, 0 автобусов, 150 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 20 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как писали Новини.LIVE, японский автопроизводитель Toyota завоевал мировое признание благодаря исключительной надежности своих автомобилей. В то же время в мировой автомобильной индустрии существуют и другие марки, силовые агрегаты которых способны демонстрировать подобную долговечность — при условии своевременного технического обслуживания и регулярной замены масла.

А даже мелкая неисправность в газораспределительном механизме может привести к дорогостоящему ремонту. Сбой фаз, контакт клапанов с поршнями или падение давления масла часто становятся критическими для автомобилей с пробегом. Производители знали об этих рисках, поэтому выпускали сервисные обновления. Понимание слабых мест помогает избежать неудачной покупки.