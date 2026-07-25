Пограничники назвали пункты пропуска на границе с самыми длинными очередями

Проверка документов на границе. Фото: Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница

Кира Топенко Редактор, ведущий эксперт "Авто"

В субботу, 25 июля, на границе Украины наблюдаются очереди на многих пунктах пропуска. В настоящее время скопления наблюдаются на границах с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Пограничники призывают водителей заранее планировать поездку и помнить о возможных сбоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 24 июля

Самые большие очереди сейчас на границе с Польшей. В то же время проезд в Молдову свободный.

"Ягодин" — 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 55 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 30 л/а, 0 автобусов, 150 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 20 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дяково" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как писали Новини.LIVE, японский автопроизводитель Toyota завоевал мировое признание благодаря исключительной надежности своих автомобилей. В то же время в мировой автомобильной индустрии существуют и другие марки, силовые агрегаты которых способны демонстрировать подобную долговечность — при условии своевременного технического обслуживания и регулярной замены масла.

А даже мелкая неисправность в газораспределительном механизме может привести к дорогостоящему ремонту. Сбой фаз, контакт клапанов с поршнями или падение давления масла часто становятся критическими для автомобилей с пробегом. Производители знали об этих рисках, поэтому выпускали сервисные обновления. Понимание слабых мест помогает избежать неудачной покупки.