Подержанный Mitsubishi Outlander: простая конструкция, полный привод и 7 мест

Mitsubishi Outlander 2013 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Японский кроссовер Mitsubishi Outlander третьего поколения (2012–2020) по-прежнему остается практичным выбором для большой семьи. В отличие от более дорогих конкурентов, эта модель отличается проверенными техническими решениями, просторным салоном и низкими затратами на обслуживание. При длине кузова 4695 мм автомобиль опережает многих соперников в своем классе, что позволило инженерам установить третий ряд сидений.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Салон и двигатели

Базовая версия автомобиля отличается эргономичным и лаконичным интерьером с высоким уровнем оснащения, в который в стандартной комплектации входят автоматический климат-контроль и круиз-контроль. Объем багажника составляет 550 л в обычных версиях и 463 л в гибридной модификации, а при сложенном заднем ряде пространство увеличивается до 1602 л. Третий ряд сидений подходит в основном для перевозки детей, однако значительно расширяет функционал автомобиля.

Наиболее надежным выбором на вторичном рынке является атмосферный бензиновый двигатель 2.0 MIVEC мощностью 150 к.с. с изменяемыми фазами газораспределения. Популярная плагин-гибридная версия 2.0 PHEV имеет системную мощность от 163 до 203 к.с., а обновленная 2.4 PHEV развивает 224 к.с. Благодаря батарее емкостью до 13,9 кВт-ч гибрид способен проехать до 50 км исключительно на электротяге. Дизельный вариант 2.2 Di-D мощностью 150 к.с. отличается хорошей динамикой, однако требует дорогостоящих запчастей при ремонте.

Трансмиссия и подвеска

В бензиновых версиях используется бесступенчатый вариатор CVT, который требует замены масла каждые 60 000 км. В гибридных модификациях благодаря двум электродвигателям трансмиссия работает гораздо тише и обеспечивает настоящий полный привод. Умеренное нажатие на педаль газа в гибриде позволяет добиться расхода менее 4 л/100 км в городе.

Ходовая часть с подвеской МакФерсон спереди и многорычажной схемой сзади настроена на комфортное преодоление неровностей. Модель отлично противостоит коррозии, а основными расходными материалами являются детали передней подвески и тормозные диски. Покупка этого автомобиля станет практичным решением для семейных водителей, которые ищут надежный транспорт без переплаты за престиж.

Ранее Новини.LIVE писали о самых проблемных подержанных моделях кроссовера Mitsubishi Outlander. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, нужно знать годы выпуска модели, на которые пользователи жаловались чаще всего.

Также читайте, какой 7-местный кроссовер расходует всего 3 л топлива на 100 км. Модель стала идеальным решением для тех, кто ищет баланс между экологичностью и практичностью без ограничений по пробегу.