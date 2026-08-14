Подержанный кроссовер Skoda Enyaq: на что обратить внимание

Skoda Enyaq 2021 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Чешский электрический кроссовер Skoda Enyaq дебютировал осенью 2020 года как первый серийный электромобиль бренда, построенный на общей платформе с модельным родственником Volkswagen ID.4. На вторичном рынке этот семейный автомобиль привлекает практичностью, качественной отделкой и просторным салоном. При выборе подержанного автомобиля важно учитывать состояние аккумулятора, версию двигателя и актуальность установленного программного обеспечения.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Bild.

Разнообразие версий

Производитель предлагал широкий выбор модификаций. Базовые версии iV 50 мощностью 148 л.с. и iV 60 мощностью 180 л.с. получили аккумуляторы меньшей емкости, тогда как модификации iV 80 мощностью 204 л.с. и iV 85 мощностью 286 л.с. гарантируют существенно больший запас хода.

Для любителей полного привода созданы версии 80x и 85x с дополнительным двигателем на передней оси, а также спортивные модификации RS мощностью до 340 л.с. Багажник объемом от 585 до 1710 л делает автомобиль отличным выбором для больших семей.

Запас хода

В реальных условиях версия iV 60 способна проехать от 230 до 350 км на одном заряде. Заднеприводные модификации iV 80 и iV 85 преодолевают от 260 до 320 км зимой и до 420 км в теплое время года.

Полноприводные варианты из-за большей массы проезжают в среднем от 230 до 380 км в зависимости от сезона. Базовая версия iV 50 поддерживает зарядку мощностью всего 50 кВт, тогда как более мощные модификации принимают до 125 кВт.

Надежность и проблемы

Производитель предоставляет гарантию на высоковольтную батарею сроком на 8 лет или 160 000 км пробега с остаточной емкостью не менее 70%. Критические дефекты аккумуляторов встречаются редко, ведь блоки поставляются надежными компаниями LG Chem и CATL.

Основные нарекания владельцев касаются сбоев в работе мультимедийной системы и электроники. Перед подписанием договора потенциальному покупателю следует:

проверить состояние подвески;

обновить программное обеспечение до актуальной версии;

провести диагностику остаточной емкости аккумулятора.

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