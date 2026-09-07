Подержанные гибридные авто: какие модели готовят расходы новым владельцам

BMW 225xe 2019 года. Фото: netcarshow.com

Первые плагин-гибриды 2015–2020 годов выпуска массово поступают на вторичный рынок по очень привлекательным ценам. Однако покупатели рискуют столкнуться с колоссальными затратами на восстановление силовой установки. Современные гибридные автомобили с подзарядкой часто требуют ремонта, стоимость которого превышает рыночную стоимость всей машины. Проблема кроется не только в износе аккумулятора, но и в уязвимой электронике.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Реклама

Износ аккумулятора

Первые версии плагин-гибридов оснащались компактными батареями емкостью до 10 кВт·ч с реальным запасом хода около 50 км. Литий-ионные аккумуляторы тех лет рассчитаны ориентировочно на 1000–1500 циклов зарядки.

Небольшая емкость вынуждает владельцев постоянно заряжать автомобиль, что ускоряет износ аккумуляторных батарей. При ежедневной эксплуатации на электротяге ресурс аккумулятора полностью исчерпывается уже к 100 000 км пробега.

Замена аккумуляторного блока в официальном сервисе обходится в огромную сумму независимо от марки автомобиля.

Читайте также:

Дорогая электроника

Помимо батареи регулярные сбои возникают в работе инверторов, конвертеров и бортовых зарядных устройств. Конструкция многих блоков не предусматривает замену отдельных плат, поэтому приходится покупать весь модуль в сборе.

Показательным примером является кроссовер BMW 225xe 2019 года выпуска с пробегом всего 88 000 км. Из-за попадания влаги автомобиль потребовал одновременной замены блока EME, блока управления и модуля управления энергией. Сумма ремонта оказалась сопоставимой с остаточной стоимостью самого автомобиля.

Системные проблемы

Специалисты независимых сервисных центров отмечают, что влага легко проникает внутрь электронных блоков, вызывая цепную реакцию.

В случае выхода из строя высоковольтной системы продолжить движение только на бензиновом двигателе становится невозможно. Подобные технические проблемы возникают на моделях Mercedes, Volkswagen, Kia, Hyundai и Porsche.

Более новые модели, выпущенные после 2020 года, уже оснащены более надежными системами и имеют увеличенный запас хода.

Ранее Новини.LIVE писали, какой тип автомобильного двигателя выбрать: классический атмосферник, турбомотор, гибрид или электромобиль. Понимание сильных и слабых сторон каждого силового агрегата поможет подобрать идеальную машину под собственные нужды.

Также читайте, какой гибрид Toyota с пробегом выбрать в 2026 году в Украине. Покупатели часто выбирают такие машины из-за заметного снижения расхода топлива в городских пробках и отсутствия привязки к зарядным станциям.