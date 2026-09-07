Вживані гібридні авто: які моделі готують витрати новим власникам

BMW 225xe 2019 року. Фото: netcarshow.com

Перші плагін-гібриди випуску 2015–2020 років масово потрапляють на вторинний ринок за дуже привабливими цінами. Проте покупці ризикують зіштовхнутися з колосальними витратами на відновлення силової установки. Сучасні гібридні автомобілі з підзарядкою часто вимагають ремонту, ціна якого перевищує ринкову вартість усієї машини. Проблема криється не лише у зносі акумулятора, а й у вразливій електроніці.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Реклама

Знос батареї

Перші версії плагін-гібридів отримували компактні батареї місткістю до 10 кВт-год з реальним запасом ходу близько 50 км. Літій-іонні акумулятори тих років розраховані орієнтовно на 1000–1500 циклів заряджання.

Невелика місткість змушує власників постійно заряджати машину, що прискорює деградацію елементів живлення. При щоденній експлуатації на електротязі ресурс елемента повністю вичерпується вже до 100 000 км пробігу.

Заміна акумуляторного блоку в офіційному сервісі коштує величезних грошей незалежно від марки авто.

Читайте також:

Дорога електроніка

Окрім батареї регулярні збої виникають у роботі інверторів, конвертерів та бортових зарядних пристроях. Конструкція багатьох блоків не передбачає заміни окремих плат, тому доводиться купувати увесь модуль у зборі.

Показовим прикладом є кросовер BMW 225xe 2019 року випуску з пробігом всього 88 000 км. Через потрапляння вологи машина потребувала одночасної заміни блоку EME, керуючої скриньки та модуля управління енергією. Сума відновлення виявилася порівнянною з залишковою вартістю самого автомобіля.

Системні проблеми

Фахівці незалежних сервісних центрів зазначають, що волога легко потрапляє всередину електронних блоків, викликаючи ланцюгову реакцію.

У разі виходу з ладу високовольтної системи продовжити рух лише на бензиновому двигуні стає неможливо. Подібні технічні проблеми виникають на моделях Mercedes, Volkswagen, Kia, Hyundai та Porsche.

Новіші моделі випуску після 2020 року вже отримали надійніші системи та збільшений запас ходу.

Раніше Новини.LIVE писали, який тип автомобільного двигуна обрати: класичний атмосферник, турбомотор, гібрид або електрокар. Розуміння сильних та слабких сторін кожного силового агрегату допоможе підібрати ідеальну машину під власні потреби.

Також читайте, який гібрид Toyota з пробігом обрати у 2026 році в Україні. Покупці часто обирають такі машини через помітне зниження витрат пального в міських заторах та відсутність прив'язки до зарядних станцій.