Почему Yamaha прекращает выпуск культового мотоцикла

Мотоцикл Yamaha YZF-R6 2006 года. Фото: visordown.com

Сергей Якуба Редактор

Японский производитель официально подтвердил полное прекращение производства культовой модели YZF-R6. На протяжении почти тридцати лет компания выпускала эти надежные мотоциклы для любителей скорости и трековых гонок. Теперь даже специальные версии без дорожной регистрации навсегда сойдут с конвейера. Последние экземпляры этой серии покупатели получат в 2027 году.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Экологические требования

Главной причиной такого решения стала не потеря популярности, а все более строгие экологические стандарты. Еще в 2021 году из-за введения жестких европейских норм бренд прекратил продажи дорожной версии. Модернизация высокооборотистого 4-цилиндрового двигателя объемом 599 куб. см оказалась финансово невыгодной для компании.

Тогда производитель оставил на рынке только трековую модификацию модели, не требующую дорожной регистрации. Однако вскоре даже эту версию полностью снимут с производства. Летом в Японии начался прием заказов на две финальные ограниченные серии, которые будут поставлены клиентам в первой половине 2027 года.

Спортивная история

Модель дебютировала в 1998 году и сразу произвела фурор в мире мотоциклов. Она стала первым серийным спортивным мотоциклом в классе 600 куб. см, чей двигатель преодолел рубеж мощности в 100 л.с. Впоследствии конструкторы добавили электронный впрыск топлива и другие передовые гоночные технологии.

Мотоцикл на протяжении многих лет доминировал на мировых соревнованиях, завоевав десять титулов чемпиона мира в престижном классе Supersport. Особенно запомнилась серия из шести победных сезонов подряд. Теперь эра классических среднекубатурных спортбайков подходит к концу, а на смену легенде приходит новая модель с двигателем объемом 890 куб. см и мощностью 119 к.с.

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Также читайте о дорожной разметке, которая предотвращает выезд мотоциклистов при повороте на встречную полосу в опасных местах. Речь идет о белых кругах рядом с разделительной линией полос.