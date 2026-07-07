Почему Toyota bZ4X хуже, чем Toyota bZ4X Touring

Кроссовер Toyota bZ4X Touring. Фото: toyota.com.ua

Сергей Якуба Редактор

Японский бренд вывел на украинский рынок удлиненную версию своего электрического кроссовера, получившую название Toyota bZ4X Touring. Новинка предлагает покупателям значительно больше пространства в салоне и высокие динамические характеристики, которые ранее не ассоциировались с семейными моделями марки. Автомобиль удивил сочетанием высокой практичности, внедорожного стиля и быстрого ускорения в полной тишине. Официальные продажи этой модели в Украине стартовали в июне 2026 года.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на "АвтоСвіт".

Габариты кузова

Главным отличием версии Touring стал удлиненный на 140 мм кузов, что увеличило общую длину машины до 4830 мм при ширине 1860 мм и высоте 1675 мм. Благодаря этому и поднятой на 20 мм линии крыши пассажиры заднего ряда получили больше пространства над головой. Объем багажника с учетом скрытой ниши вырос до внушительных 669 л, а при сложенных сиденьях полезное пространство увеличивается до 1718 л, превращая кроссовер во вместительный грузовик.

Визуально автомобиль напоминает универсал повышенной проходимости, сохранив при этом колесную базу обычной модели на уровне 2850 мм. Внедорожный характер подчеркивают матовые колесные арки, защита днища в бамперах и стандартные рейлинги, выдерживающие до 80 кг динамической нагрузки. В салоне установлен 14-дюймовый экран мультимедиа, а перед пассажиром отсутствует привычный бардачок из-за интеграции инфракрасных обогревателей.

Мощность привода

Удлиненная модификация получила существенное преимущество в динамике благодаря форсированной силовой установке. Версия с полным приводом AWD развивает 380 л.с. и 537 Нм крутящего момента, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,5 с. Максимальная скорость полноприводной версии составляет 180 км/ч, а распределение тяги с акцентом на заднюю ось в поворотах минимизирует недостаточную маневренность.

Переднеприводная модификация FWD имеет более скромные 224 л.с., разгоняется до 100 км/ч за 7,3 с и ограничена на отметке 160 км/ч. Версия AWD способна буксировать тяжёлый прицеп массой до 1500 кг, тогда как вариант FWD рассчитан лишь на 750 кг. Обе версии используют аккумуляторную батарею емкостью 74,7 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 591 км для FWD и 479–528 км для полноприводного кроссовера.

Стоимость модели

Электромобиль демонстрирует высокую эффективность, потребляя в среднем от 14 до 15,3 кВт·ч/100 км. На скоростной трассе при 130 км/ч показатель потребления уверенно держится ниже отметки 20 кВт·ч/100 км. Слабым местом остается ограничение мощности быстрой зарядки постоянным током на уровне 150 кВт, однако встроенное домашнее зарядное устройство на 22 кВт позволяет полностью зарядить аккумулятор за 3,5 часа.

В украинских автосалонах новинки стоят:

Lounge FWD (224 к.с.) — 2 395 100 грн (53 400 долларов);

(224 к.с.) — 2 395 100 грн (53 400 долларов); Lounge AWD (380 к.с.) — 2 554 200 грн (57 000 долларов).

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