Почему на многих авто стоят 2-литровые 4-цилиндровые двигатели

Двигатель Toyota M20A-FKS. Фото: wikipedia.org

Сергей Якуба Редактор

Современные автопроизводители часто выбирают универсальные силовые агрегаты для своих моделей разных классов. В центре этой тенденции оказались 4-цилиндровые двигатели объемом 2 л, которые сейчас устанавливаются на десятки моделей от компактных хэтчбеков Hyundai до внедорожников Land Rover. Такое конструктивное решение позволяет эффективно сочетать умеренный расход топлива с высокой мощностью. Главными факторами популярности этих двигателей стали физические параметры сгорания топливной смеси, строгие экологические стандарты и удобство компоновки.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Физика сгорания

Двухлитровый объем в сочетании с четырьмя цилиндрами дает примерно 500 куб. см на каждый цилиндр. Инженеры считают этот объем оптимальным для того, чтобы извлечь максимум энергии из каждой капли топлива без потери производительности. Узкие и высокие цилиндры обеспечивают лучшее сгорание смеси, чем широкие и мелкие конструкции.

Кроме того, 2 л это минимальный объем, способный уверенно приводить в движение семейный седан или кроссовер без чрезмерной нагрузки. Двигатели с большим количеством цилиндров создают дополнительное трение о стенки, что повышает расход топлива. Уменьшение количества деталей позволяет существенно снизить эти потери и упростить общую конструкцию.

Экология и турбонаддув

Жесткие экологические требования заставили компании постепенно отказываться от атмосферных двигателей V6 и V8. Например, бренд Mercedes-Benz унифицировал свои двигатели на базе одного блока цилиндров, а компания Ford использует турбированные варианты для заполнения линейки от компактных моделей до кроссоверов. 4-цилиндровый двигатель в сочетании с турбиной полностью удовлетворяет потребности в мощности, обеспечивая высокий крутящий момент уже на низких оборотах.

Не менее важен компактный размер силового агрегата, который легко размещается как поперечно в переднеприводных автомобилях, так и продольно в заднеприводных седанах. Это позволяет концернам использовать один двигатель для широкой линейки автомобилей, существенно снижая затраты на производство и разработку.

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