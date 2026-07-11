JD Power: мультимедийные системы стали главной проблемой новых автомобилей

Современная мультимедийная система. Фото: netcarshow.com

Аналитическая компания JD Power опубликовала результаты исследования первоначального качества автомобилей за 2026 год. Главной причиной недовольства владельцев новых транспортных средств стали сбои в работе информационно-развлекательных систем. Специалисты оценивали количество жалоб, с которыми водители сталкиваются в течение первых 90 дней эксплуатации. Полученные данные демонстрируют четкую тенденцию к ухудшению ситуации именно в цифровом сегменте.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Ionity.

Электронные сбои

В массовом сегменте на каждые 100 машин приходится более 44 обращений из-за некорректной работы мультимедиа. Чаще всего водители сообщают о постоянных перебоях при подключении Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth и Wi-Fi. Проблема заключается в том, что операционные системы смартфонов обновляются значительно быстрее, чем программное обеспечение автомобильных заводов. Из-за этого автопроизводителям приходится постоянно адаптировать собственные системы под новые версии iOS или Android.

Не меньше нареканий вызывают и фирменные мобильные приложения для дистанционного управления замками или климат-контролем. Поскольку большинство важных функций теперь перенесли на центральный сенсорный экран, любые ошибки программного обеспечения портят повседневное пользование автомобилем. Водителей раздражает необходимость искать базовые настройки, такие как подогрев сидений, через несколько подменю.

Источник: JD Power

Возвращение кнопок

Из-за волны недовольства некоторые крупные автомобильные бренды уже начали менять архитектуру салонов. Компания Volkswagen официально подтвердила возвращение обычных физических кнопок в своих будущих новинках. В том же направлении движется бренд Hyundai, где признают более высокую практичность традиционных переключателей. К тому же организация Euro NCAP планирует снижать оценки по безопасности тем моделям, которые не имеют отдельных физических органов управления.

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При этом общее качество сборки современных автомобилей продолжает улучшаться. Эксперты отмечают существенное сокращение жалоб на качество сборки кузовов и уровень шумоизоляции в салоне. Также у водителей стало меньше претензий к системам помощи и реальному запасу хода новых электромобилей.

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