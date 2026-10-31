Автомобильная фара и зубная паста. Фото: motorbiscuit.com

С наступлением темноты водители часто замечают помутнение фар и недостаток яркого света на дороге. Попытка почистить фары зубной пастой дает быстрый визуальный эффект, но вскоре пластик полностью теряет прозрачность. Популярный народный метод действует как жесткий абразив и наносит непоправимый ущерб оптическим элементам. Для сохранения видимости ночью следует понимать последствия таких процедур и выбирать безопасные способы ухода.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Avtopilot.

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Воздействие абразивов

Современные фары изготавливают из мягкого поликарбоната, который сверху покрывают тонким защитным слоем специального лака. Он защищает пластик от воздействия ультрафиолета, влаги и мелкого песка.

Состав зубной пасты содержит твёрдые микрочастицы карбоната кальция и кремния для чистки эмали. При трении тряпкой эти вещества удаляют не только грязь, но и полностью стирают прозрачный заводской лак.

После такой чистки фара действительно сияет первые несколько дней благодаря временной гладкости оголенного поликарбоната. Однако без защитного барьера материал остается беззащитным перед внешней средой.

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Быстрое пожелтение

Без покрытия солнечные лучи и влага вызывают глубокую фотодеградацию внутренних слоев пластика. Поверхность покрывается мелкими царапинами от дорожной пыли, а мутность возвращается уже через несколько недель. Вновь восстановить прозрачность становится значительно сложнее, поскольку защитного лака на поверхности уже нет.

Для временного восстановления видимости лучше тщательно промыть оптику теплой водой с мылом и вытереть микрофиброй. Большую часть загрязнений составляет обычный налет, который исчезает после простой мойки. При глубоких царапинах лучше использовать специальный набор для полировки с остатком нового 2K-лака или обратиться к мастерам.

Восстановление прозрачности

Если фары уже очистили пастой, следует как можно быстрее нанести новый защитный слой. Специализированная мастерская выровняет поверхность и покроет ее свежим слоем для долговечной защиты от ультрафиолета. Именно наличие качественного покрытия возвращает стеклу прозрачность на долгие годы.

В случае ограниченного бюджета временным решением станет наклеивание прозрачной защитной пленки на детали. Она не восстановит первоначальное состояние, но замедлит дальнейшее пожелтение пластика под дождем и солнцем. Однако промедление с защитой приведет к необходимости полной замены всей блок-фары.

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