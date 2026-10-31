Фара автомобіля та зубна паста. Фото: motorbiscuit.com

З настанням темряви водії часто помічають помутніння оптики та брак яскравого світла на дорозі. Спроба почистити фари зубною пастою дає швидкий візуальний ефект, але вже незабаром пластик повністю втрачає прозорість. Популярний народний метод діє як жорсткий абразив і завдає непоправної шкоди оптичним елементам. Для збереження видимості вночі слід розуміти наслідки таких процедур та обирати безпечні шляхи догляду.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Avtopilot.

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Вплив абразивів

Сучасні фари виготовляють з м'якого полікарбонату, який зверху вкривають тонким захисним шаром спеціального лаку. Він захищає пластик від ураження ультрафіолетом, вологою та дрібним піском.

Склад зубної пасти містить тверді мікрочастинки карбонату кальцію та кремнію для чищення емалі. Під час тертя ганчіркою ці речовини знімають не лише бруд, але й повністю стирають прозорий заводський лак.

Після такого чищення фара справді сяє перші кілька днів через тимчасову гладкість оголеного полікарбонату. Проте без захисного бар'єра матеріал залишається беззахисним перед зовнішнім середовищем.

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Швидке пожовтіння

Без покриття сонячне проміння та волога викликають глибоку фотодеградацію внутрішніх шарів пластику. Поверхня покривається дрібними подряпинами від дорожнього пилу, а каламутність повертається вже за кілька тижнів. Повторно повернути прозорість стає значно важче, позаяк захисного лаку на поверхні більше немає.

Для тимчасового відновлення видимості краще ретельно помити оптику теплою водою з милом та витерти мікрофіброю. Багато бруду утворює звичайний наліт, який зникає після простого миття. При глибоких подряпинах краще використати спеціальний набір для полірування з залишком нового 2K-лаку або звернутися до майстрів.

Відновлення прозорості

Якщо фари вже почистили пастою, слід якнайшвидше нанести новий захисний шар. Спеціалізована майстерня вирівняє поверхню та вкриє її свіжим покриттям для довговічного захисту від ультрафіолету. Саме наявність якісного покриття повертає склу прозорість на довгі роки.

У разі обмеженого бюджету тимчасовим рішенням стане наклеювання прозорої захисної плівки на деталі. Вона не відновить початковий стан, але сповільнить подальше пожовтіння пластику під дощем та сонцем. Проте зволікання з захистом призведе до необхідності повної заміни всієї блок-фари.

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