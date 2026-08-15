Пять старейших автомобилей, которые до сих пор сходят с конвейера

Chevrolet Suburban 2025 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Большинство современных автомобильных моделей исчезают с рынка за одно-два десятилетия. Однако некоторые легендарные машины остаются в производстве более полувека, адаптируясь к новым технологиям и запросам покупателей. Японская Toyota Corolla является одной из таких моделей, пройдя путь от скромного автомобиля до мирового бестселлера. Эксперты составили пятерку самых старых моделей, которые автопроизводители продолжают успешно выпускать и сегодня.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Японский хэтчбек

Toyota Corolla появилась на свет в 1966 году с 1,1-литровым двигателем мощностью 60 л.с. Вес первого поколения составлял всего 690 кг при длине кузова 3,8 метра. С тех пор модель сменила 11 поколений, разошлась тиражом более 50 000 000 единиц и завоевала статус самого популярного автомобиля в мире.

Сегодня линейка включает как экономичный гибрид, так и заряженный спортивный хэтчбек GR Corolla с полным приводом и 300-сильным двигателем. Производитель продолжает активно развивать эту линейку.

Немецкий спорткар

Культовый Porsche 911 выпускается без перерыва с 1963 года. Конструкция с 6-цилиндровым оппозитным двигателем в задней части кузова и характерный силуэт остаются неизменными уже более 60 лет. За это время модель прошла эволюцию от воздушного охлаждения до современных турбированных систем.

Сегодня Porsche предлагает более двух десятков версий 911, включая модификацию Turbo S мощностью 640 л.с., которая разгоняется до 100 км/ч менее чем за 3 секунды.

Американские легенды

Спортивный Chevrolet Corvette дебютировал в 1953 году с двигателем мощностью 150 л.с. и автоматической коробкой передач. На протяжении нескольких поколений модель оставалась верна двигателям V8, а современное восьмое поколение C8 впервые в истории получило среднемоторную компоновку.

Пикап Ford F-Series появился в 1948 году с двигателем мощностью 95 л.с. За 14 поколений машина превратилась из простой рабочей лошадки в комфортный семейный автомобиль, а топовые версии Raptor R сегодня развивают 720 л.с.

Самым старым автомобилем в мире, который до сих пор выпускается, остается рамный внедорожник Chevrolet Suburban, находящийся на конвейере с 1935 года. Современное 12-е поколение имеет длину более 5,7 метра и вмещает до девяти пассажиров.

Ранее Новини.LIVE писали, почему Porsche назвала свой культовый спорткар 911. Мало кто знает, что этот легендарный автомобиль должен был называться Porsche 901, но что-то пошло не так.

Также читайте, какие автомобили быстрее теряют в цене: Toyota или Ford. На это влияют как меньшие объемы продаж отдельных моделей Toyota, что создает дефицит на рынке подержанных автомобилей, так и подтвержденная годами репутация надежности.