Долгожители автопрома: пять старейших моделей, которые до сих пор выпускают

Chevrolet Suburban 2025 года. Фото: netcarshow.com

Большинство современных автомобильных моделей исчезают с рынка за одно-два десятилетия. Однако некоторые легендарные машины остаются в производстве более полувека, адаптируясь к новым технологиям и запросам покупателей. Японская Toyota Corolla является одной из таких моделей, пройдя путь от скромного автомобиля до мирового бестселлера. Эксперты составили пятерку самых старых моделей, которые автопроизводители продолжают успешно выпускать и сегодня.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Японский хэтчбек

Toyota Corolla появилась на свет в 1966 году с 1,1-литровым двигателем мощностью 60 л.с. Вес первого поколения составлял всего 690 кг при длине кузова 3,8 метра. С тех пор модель сменила 11 поколений, разошлась тиражом более 50 000 000 единиц и завоевала статус самого популярного автомобиля в мире.

Сегодня линейка включает как экономичный гибрид, так и заряженный спортивный хэтчбек GR Corolla с полным приводом и 300-сильным двигателем. Производитель продолжает активно развивать эту линейку.

Немецкий спорткар

Культовый Porsche 911 выпускается без перерыва с 1963 года. Конструкция с 6-цилиндровым оппозитным двигателем в задней части кузова и характерный силуэт остаются неизменными уже более 60 лет. За это время модель прошла эволюцию от воздушного охлаждения до современных турбированных систем.

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Сегодня Porsche предлагает более двух десятков версий 911, включая модификацию Turbo S мощностью 640 л.с., которая разгоняется до 100 км/ч менее чем за 3 секунды.

Американские легенды

Спортивный Chevrolet Corvette дебютировал в 1953 году с двигателем мощностью 150 л.с. и автоматической коробкой передач. На протяжении нескольких поколений модель оставалась верна двигателям V8, а современное восьмое поколение C8 впервые в истории получило среднемоторную компоновку.

Пикап Ford F-Series появился в 1948 году с двигателем мощностью 95 л.с. За 14 поколений машина превратилась из простой рабочей лошадки в комфортный семейный автомобиль, а топовые версии Raptor R сегодня развивают 720 л.с.

Самым старым автомобилем в мире, который до сих пор выпускается, остается рамный внедорожник Chevrolet Suburban, находящийся на конвейере с 1935 года. Современное 12-е поколение имеет длину более 5,7 метра и вмещает до девяти пассажиров.

Ранее Новини.LIVE писали, почему Porsche назвала свой культовый спорткар 911. Мало кто знает, что этот легендарный автомобиль должен был называться Porsche 901, но что-то пошло не так.

Также читайте, какие автомобили быстрее теряют в цене: Toyota или Ford. На это влияют как меньшие объемы продаж отдельных моделей Toyota, что создает дефицит на рынке подержанных автомобилей, так и подтвержденная годами репутация надежности.