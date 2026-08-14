Пять роскошных кроссоверов по массовым ценам в 2026 году

Kia Seltos 2027 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Современные автопроизводители все чаще оснащают массовые модели опциями, которые раньше были доступны только покупателям премиальных марок. В салонах обычных автомобилей появляются массажные кресла, контурная подсветка, системы автономного вождения и высококачественные отделочные материалы. Выбирая комфортные новые или подержанные автомобили, водители получают высокий уровень оснащения без переплаты за логотип. Эксперты определили пять моделей, которые предлагают максимум комфорта за разумные деньги.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Top Speed.

Современные технологии

Кроссовер Ford Explorer предлагает функционал, присущий премиальному сегменту. В салоне установлены три ряда сидений, массажные мультиконтурные кресла, цветная подсветка и кожаная обивка. Мультимедийная система оснащена 13,2-дюймовым сенсорным экраном, цифровой приборной панелью размером 12,3 дюйма и системой полуавтономного вождения BlueCruise для расслабленных поездок по трассе.

Японский Nissan Pathfinder отличается продуманной шумоизоляцией и высоким качеством сборки. Обновленная модель получила дисплей размером 12,3 дюйма, мощную беспроводную зарядку и удобные сиденья второго ряда с функцией сдвига одним касанием. Система ProPILOT Assist позволяет водителю отдохнуть во время длительных поездок по автомагистралям.

Корейский комфорт

Большой кроссовер Hyundai Palisade по уровню отделки приближается к премиальному бренду Genesis. Обновленная модель получила увеличенную колесную базу, роскошные материалы салона и гибридную силовую установку. Турбомотор объемом 2,5 л в сочетании с двумя электродвигателями развивает мощность 329 л.с., потребляя около 8,1 л/100 км в городском режиме и 7,8 л/100 км на трассе.

Компактный Kia Seltos в версии 2027 модельного года отличается увеличенной на 6,1 см колесной базой и новым кубическим дизайном. Автомобиль получил гибридную установку с двигателем объемом 1,6 л, выдвижные дверные ручки, аудиосистему Harman Kardon, 12,3-дюймовый экран и цифрового помощника на базе искусственного интеллекта.

Японский стиль

Кроссовер Mazda CX-50 предлагает стильный дизайн и качественные материалы отделки по цене массового сегмента. Модель предлагается с динамичным турбодвигателем, интеллектуальным полным приводом i-Activ AWD и проекционным дисплеем на лобовое стекло, что повышает безопасность при вождении.

Ранее Новини.LIVE писали, что означают названия кроссоверов и внедорожников Toyota. Они отражают назначение автомобиля, его характер или географические ассоциации.

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