ТОП-5 авто с причудливым дизайном, которые понравятся не каждому

Почему авто получилось такое? Художник так видит. Фото: autoevolution.com

Потребительские вкусы и рынок диктуют стандарты дизайна автомобилей массового производства. Поэтому автохудожник, который не только создал непонятную для многих машину, но и запустил ее в серию и даже кому-то продал, достоин наград, несмотря на уродство или непрактичность его произведения.

Об этом написал РБК-Украина.

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Messerschmitt KR175/KR200

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Мотороллер с кабиной разработал авиационный инженер Фриц Фенд. С 1955 по 1964 год машинку производили на заводе германской авиастроительной компании. Мотоколяска пришлась по вкусу многим пользователям, ведь ее тираж за 9 лет составил 26 тыс. единиц.

ЛуАЗ-967 ТПК

Фото: wikipedia

ЛуАЗ-967 был создан по заказу ВС СССР для эвакуации раненых. ТПК расшифровывается как "транспортер переднего края". На Луцком автомобильном заводе в течение 1965-1975 годов изготовили около 10 опытных машин. Серийно авто производили до 1989 года. Это авто-амфибия, имеющая водонепроницаемый корпус и откидную рулевую колонку, позволяющую водителю управлять автомобилем в полулежащем положении.

Fiat Multipla II

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Несмотря на, мягко говоря, неординарный дизайн, в Европе авто четыре раза подряд получало титул "Семейный автомобиль года". По-видимому, из-за большой вместимости при коротком кузове — имеет шесть кресел и 430 л багажник.

Nissan Cube

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Субкомпактвен, выпускавшийся с 1998 по 2019 годы. Это еще один автомобиль, который, несмотря на свой нетривиальный дизайн, неплохо продавался в Японии, Европе и США.

Plymouth Prowler

Фото: wikipedia

Стилизованный под ретро хотрод компании Chrysler 1997-2002 годов. Для рекламы новой модели изготовили один экземпляр с 9,600 карата аметиста, 450 г белого золота. Серийно было выпущено всего 11,7 тыс. экземпляров.

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